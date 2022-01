Zdroj: 9to5Google (se souhlasem)

Pokud máte děti, je pro vás jistě obzvlášť důležitá kontrola přístupu k obsahu na internetu. Youtube Music právě získává rodičovský režim, díky kterému můžete omezit obsah nevhodný pro vaše dítě.

Youtube Music dostává lepší zabezpečení pro děti

V roce 2015 Google představil aplikaci Youtube Kids, který je svým obsahem primárně určena těm nejmenším. V loni Google zavedl rodičovský režim v aplikaci Youtube. Nyní se konečně dočkáváme i rodičovského režimu v aplikaci Youtube Music. Rodiče tak budou moct omezit hudební obsah pro děti, které mají přidané do kontrolovaného účtu. Dítě bude mít přístup k veškerému hudebnímu obsahu na Youtube Music a rodič může nastavit obsah, který se dítěti zpřístupní a který naopak přístupný nebude.

Dítě se bude moct přihlásit svým kontrolovaným účtem i do jiných zařízení, jakými jsou například chytré televize. Společnost Google přiznává, že filtry, které omezují obsah zobrazený dítěti, nejsou dokonalé a může se stát, že se i v dětském režimu může objevit nevhodný obsah. Pokud se tak stane, Google doporučuje video, nebo hudbu nahlásit ke kontrole, aby filtry fungovaly co nejlépe. Tyto nové změny v rámci Youtube Music by měly být zavedené v následujících týdnech.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Youtube Music nyní získává rodičovský dohled nad nevhodným obsahem

reklama reklama