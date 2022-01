Spotify nedodrželo slíbený termín dostupnosti HiFi, odkládá jej naneurčito

Zdroj: Dotekomanie.cz

Začátkem loňského roku švédská společnost Spotify oznámila, že se do konce roku můžeme těšit na HiFi kvalitu přehrávaného obsahu, což by přineslo mnohem vyšší kvalitu skladeb. Jedná se totiž o bezztrátový formát přenosu zvuku, která zaujme především audiofily vybavené potřebnými sluchátka nebo reproduktory. Jelikož se ale kalendář před několika dny přehoupnul již do roku 2022 a Spotify svůj slib nedodrželo, novinka má být odložena naneurčito.

Fakt, že se služba HiFi ve Spotify neobjevila, mohl zaregistrovat každý uživatel, server 9To5Mack ale na fóru streamovací služby objevil vyjádření samotné společnosti. Spotify uvádí, že si je vědoma dlouhého čekání, aktuálně ale nemůže slíbit pevný termín pro její uvedení. Příchod Spotify HiFi je tak odložen naneurčito.

„Víme, že zvuk v HiFi kvalitě je pro vás důležitý. Cítíme to stejně a jsme nadšeni, že v budoucnu můžeme uživatelům Premium poskytnout zážitek ze Spotify HiFi. Ale zatím nemáme podrobnosti o načasování, které bychom mohli sdílet. Jakmile to bude možné, budeme vás zde samozřejmě aktualizovat,“ uvádí Spotify.

Původně se mělo jednat o službu placenou navíc oproti standardním předplatným, po představení bezztrátového a prostorového audio formátu pro Apple Music ale Spotify své rozhodnutí přehodnotilo. HiFi kvalita by se tak mohla stát součástí balíčku Premium, čímž by Spotify udrželo stávající zákazníky, kteří by kvůli dalšímu poplatku uvažovali o přechodu právě k Apple Music. Ačkoliv bezztrátový formát HiFi byl pro velmi omezený počet uživatelů krátkou dobu dostupný, stále tato funkce není veřejně dostupná a není vůbec jasné, kdy se jí dočkáme.

