Zdroj: Vivo

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky Y21e od společnosti Vivo. Tento model zapadající do střední třídy má poměrně slušnou výbavu, ale opět to tak trochu zabíjí cena. Dnes zde máme sourozence Vivo Y21A. Drobná změna v názvu ale neznamená jen drobnou změnu ve specifikacích.

Vivo Y21e přichází v oficiální podobě

Vivo Y21A

Ačkoliv jsou si modely Y21A a Y21E podobné, a to i v případě některých specifikací, tak je zde poměrně zásadní rozdíl, který není na první pohled vidět, spíše ho pocítíte při používání. Y21E je vybaven Snapdragonem 680, což je relativně dobrý procesor střední třídy. Vivo Y21A ale nabízí o několik řádů slabší čip. K dispozici je Helio P22 od Mediateku. Tato změna posílá mobil do nejnižších kategorií.

Nebýt procesoru, mohl by mobil Vivo Y21A zaujmout větší množství zájemců. Nabízí se například 64GB úložiště nebo 5000mAh baterie s podporou rychlého 18W nabíjení. Po fotografické stránce je zde jen nutný základ, byť je zde sekundární foťák. Ten ale slouží jen pro makro focení a navíc má pouhé 2 MPx.

Vivo Y21A nemá ještě nastavenou cenu a nevíme, kdy se dostane do přímého prodeje. Odhadujeme ale, že by se cena měla pohybovat spíše kolem 3000 Kč. Vyšší částka by nedávala smysl vzhledem k existenci Vivo Y21e.

Specifikace

displej: 6,51 palců, HD+ (1600×720 pixelů), LCD

procesor: Helio P22

RAM: 4GB

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM

Android 11 + Funtouch OS 11.1

foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm jack

rozměry: 164,26 × 76,08 × 8 mm; 182 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, USB Type-C

baterie: 5000m mAh + 18W

Zdroje: vivo.com, gsmarena.com



Domů » Články » Novinka Vivo Y21A bude muset lákat na cenu

reklama reklama