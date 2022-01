Funkce a technické specifikace hodinek Garmin Fenix 7 a Epix 2 poodhaleny

Zdroj: WinFuture

Garmin hodinky jsou velmi populární především mezi vyznavači sportu a outdooru. Jednou z nejpopulárnějších jsou odolné outdoorové Fenixy. Od doby, kdy byl představen model tohoto amerického výrobce, uplynulo již mnoho času. Fanoušci netrpělivě vyhlíží plánovanou řadu Fenix 7 a pravděpodobně se již brzy dočkají.

Specifikace plánovaných Garmin Fenix 7 a Epix 2 získávají reálnější brysy

Mnozí očekávali, že Garmin očekávanou řadu Fenix 7 představí na technologickém veletrhu CES2022, který před pár dny skončil. Bohužel se tak nestalo. Namísto outdoorové řady byly představeny modely Vivomove Sport a Venu 2 Plus. Nedávno se ale na webu WinFuture objevily informace o tom, že by měla být řada Fenix 7 představena již brzy. Mělo by se jednat o modely Fenix 7, Fenix 7S a Fenix 7X. Kromě informací o specifikacích modelové řady Fenix 7 se na webu WinFuture objevil také další zajímavý model Epix 2.

Celá řada Fenix 7 by měla obdržet solárního dobíjení, tak jak jsme zvyklí u Fenix 6. Základní verze Fenix 7 by měla nabídnout výdrž baterie až 11 dní, zatímco Fenix 7S nabídnou výdrž 18 dní respektive 28 dní nejvyšší model Fenix 7X. Pokud budou podmínky pro solární nabíjení optimální, výdrž se pak zvýší až na 14, 22 respektive 37 dní.

Hodinky by měly být vybaveny transflektivním MIP LCD displejem. Fenix 7 by měly být vybaveny 1,2palcovým displejem s rozlišením 240 x 240 pixelů, zatímco Fenix 7S by měly dostat 1,3palcový displej s rozlišením 260 x 260 pixelů. Nejvyšší řada Fenix 7X by pak měla přijít s 1,4palcovým displejem a rozlišením 280 x 280 pixelů.

Jak jsme se již zmínili, na webu WinFuture se objevil ještě jeden zajímavý model, kterým jsou Garmin Epix 2. Ty by měly pravděpodobně dorazit s 1,3palcovým AMOLED displejem a rozlišením 454 x 454 pixelů. Hodinky by měly vydržet zhruba 16 dní na jedno nabití. Všechny plánované modely, tedy jak Fenix 7, tak Epix 2, by měly být vybaveny tělem z nerezové oceli a měly by nabídnout standardní funkce, na které jsme u Garminů zvyklí doplněné o schopnost měření EKG.

Samozřejmostí tak bude měření SpO2, tepové frekvence, spánku a také stresu. Zatím není zcela jasné, kdy přesně by měly být hodinky oficiálně představeny a kdy budou dostupné v prodeji. Zvěsti ale naznačují cenu. Základní model Fenix 7 by měl pravděpodobně začínat na 700 eurech, což v přepočtu činí zhruba 17 tisíc korun.

