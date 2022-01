Design a funkce připravovaných sluchátek Realme Buds Air 3 poodhaleny

Buds Air 2, Zdroj: Realme

SpoleÄŤnost Realme, která je známá pĹ™edevším svĂ˝mi chytrĂ˝mi telefony, zhruba pĹ™ed rokem uvedla bezdrátová sluchátka z rodiny true wireless – Buds Air 2. NynĂ­ podle dostupnĂ˝ch informacĂ­ pĹ™icházĂ­ ÄŤas pro uvedenĂ­ jejich nástupce – Buds Air 3, kterĂ© by mÄ›ly bĂ˝t brzy uvedeny jako prvnĂ­ pro indickĂ˝ trh.

Sluchátka Realme Buds Air 3 již brzy v prodeji

Přesné datum uvedení zatím není známo. Na internet ale unikly obrázky a také funkce. Co se designu týče, sluchátka by měla být podobná Buds Air 2. Buds Air 3 opět dostanou funkci ANC, která bude zajištěna třemi mikrofony. Funkce ANC bude také podporovat transparency režim, který zajistí potlačení hluku, aniž by byl posluchač zcela odtržen od okolního světa. Nastavení zvukového profilu sluchátek zajistí testovací mód, který zajistí nastavení ideálního poslechového zážitku.

Sluchátka také dostanou funkci Dual Device Connection, která umožní připojit až dvě zařízení a přepínat mezi nimi pouhým klepnutím. Sluchátka kromě režimu pro hry, který nabídne nízké zpoždění přenosu, dostanou také režim Bass Boost+, který jak již napovídá název, zajistí lepší podání basů. Praktickou funkcí bude detekce nošení v uchu. Pokud sluchátka z ucha vyjmete, dojde k pozastavení přehrávání.

Nabíjecí pouzdro dodá energii až pro 30 hodin přehrávání za předpokladu, že bude vypnutá funkce ANC. Dobíjecí pouzdro bude podporovat pouze nabíjení skrze USB-C kabel. Sluchátka by měla být k dispozici v prodeji za cenu zhruba 54 dolarů, což v přepočtu činí necelých 1 200 Kč. Realme Buds Air 2 přišla na český trh s průměrnou cenou kolem 1 600 Kč. Lze tedy očekávat, že jejich nástupce přijde s podobnou cenovkou.

