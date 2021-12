WhatsApp připravuje Community funkci a další funkce

WhatsApp pro operační systém iOS vydal novou aktualizaci, která se týká veřejných beta testerů. Díky tomu víme více informací o nadcházející funkci Community, které se WABetaInfo velmi detailně věnovalo ve své poslední zprávě. Kromě toho přibyly další nové funkce.

Pojďme se ale podívat na to nejdůležitější, tedy na funkci Community. Ta byla poprvé spatřena serverem WABetaInfo už začátkem listopadu. Jedná se o nové místo, kde mají správci skupin větší kontrolu nad svými skupinami napříč WhatsAppem. Jednodušeji budou moci seskupovat další skupiny.

V současnosti je to jako skupinový chat, stále jde o soukromé místo mezi lidmi chráněné end-to-end šifrováním. Na přiloženém snímku si můžete rovněž všimnout rozvržení ikony funkce Community – nabízí čtvercové rozhraní se zaoblenými hranami. Community má název a popis, přesně jako běžný skupinový chat. Po zadání názvu a popisu Community si uživatel bude moci vybrat propojení až 10 skupin.

Kromě této novinky byly objeveny další vylepšení, jenž služba připravuje. Například v připravované funkci si uživatelé při odesílání médií budou moci vybrat různé příjemce. Další funkcí je nová sekce s názvem „Business Nearby“. Tato funkce vám umožní vyhledávat blízké podniky, jako jsou restaurace, obchody s potravinami, obchody s oblečením a další.

