Twitch pro iOS a iPadOS získává SharePlay podporu

Společnost Apple v říjnu letošního roku zpřístupnila veřejným uživatelům nové aktualizace iOS 15.1 a iPadOS 15.1. Oba systémy přinesly několik pozoruhodných funkcí, včetně vráceného SharePlay. Funkce umožňuje poslouchat společně hudbu, sledovat filmy nebo sdílet obrazovku prostřednictvím. FaceTime. Během hovoru stačí stisknout tlačítko „Přehrát v Apple Music“. Apple v současnosti pracuje s Disney+, Huli, HBO Max, NBA, Twitch, TikTok, ESPN+, Paramount+, Pluto, MasterClass.

Bylo jen otázkou času, než tuto funkcionalitu začnou podporovat i další služby a aplikace. Jednou z nich je Twitch, který podporu SharePlay před chvíli oficiálně potvrdil. Během FaceTime hovoru tak uživatelé budou moci přeskočit na Twitch a vybrat si s přáteli živý přenos. Ovládací prvky přehrávání budou synchronizovány pro všechny účastníky hovoru a každý uživatel bude počítán jako samostatný divák. Uživatelé budou moci chatovat, sledovat, odebírat a fandit kanálu prostřednictvím svého vlastního Twitch účtu.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!