Snapdragon 8 Gen 1 přináší AOC, zároveň se objevují otázky kolem bezpečnosti

Zdroj: Qualcomm

Již co nevidět se objeví první mobilní telefony s novým procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Bude záležet na výrobcích, jak využijí možnosti tohoto čipu a co všechno implementují do svých zařízení. Qualcomm nabízí u tohoto modelu skutečně hodně pokročilých technologií, ale jedna vzbuzuje otázky kolem bezpečnosti. Konkrétně jde o AOC (Always On Camera), tedy stále zapnutá kamera.

Snapdragon 8 Gen 1 oficiálně představen

Always On Camera

Už jste se možná setkali s funkcí AOD (Always On Displey), která se objevuje u mobilních telefonů a chytrých hodinek. Jejím cílem je minimálně využít displej pro zobrazení nějakých informací, abyste měli přehled například o notifikacích nebo o čase. Zde se hodí zejména displeje s technologií OLED, které nespotřebovávají tolik energie.

Qualcomm představil další typ nazvaný Always On Camera (AOC). Zde půjde o neustále zapnutou kameru, tedy tu přední. Cílem je přinést možnost nahlédnutí do mobilního telefonu bez nutnosti jakékoliv fyzické interaktivity se zařízením. Pokud tedy máte plné ruce nebo si nechcete zašpinit mobil, jednoduše nahlédnete na mobil, ten vás ihned rozpozná a zobrazí obsah.

Qualcomm zapracoval i na bezpečnosti a například při rozpoznání, že se vám někdo dívá přes rameno, nedojde k odemknutí mobilu. Také se například ihned zamkne, když zaznamená, že se na mobilní telefon dívá někdo cizí. Tato funkce využívá dedikované ISP a všechna data jsou uložena lokálně, neodesílají se nikam do cloudu nebo na servery.

Zatím vše zní poměrně bezpečně, ale někteří uživatelé asi budou mít problém, když mobilní telefon bude neustále skenovat záznam z kamery a hledat vaši tvář. Funkci jde přirovnat například k Always On Microphone. To se používá například pro detekci aktivační fráze pro chytrého asistenta.

Qualcomm ubezpečuje, že Always On Camera jde vypnout, případně bude možné provádět nastavení. Zde ale bude hodně záležet na výrobcích, jestli novinku implementují či nikoliv. Otázkou je také i to, jestli hackeři nenajdou způsob, jak tuto novinku zneužít.

Zdroj: theverge.com



Domů » Články » Snapdragon 8 Gen 1 přináší AOC, zároveň se objevují otázky kolem bezpečnosti

reklama reklama