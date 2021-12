Obchody s aplikacemi zaznamenaly nárůst prodejů aplikací

Jak se rok 2021 blíží ke svému konci, objevuje se čím dál více statistik ohlížející se za 12měsíčním tržním vývojem. Nejprve jsme vás informovali o rozrůstajícím se wearables trhu a nyní přicházíme s ohlédnutím v oblasti mobilních aplikací.

Podle SensorTower se ukazuje jasný vzorec – Android a iOS uživatelé utrácejí ještě více peněz za mobilní aplikace, než tomu bylo v roce 2020. Celková částka dosáhla milníku 133 mld. dolarů, což představuje 20% nárůst oproti minulému roku – tehdy šlo o 111,1 mld. dolarů. Poslední data se opírají o období mezi 1. lednem a 31. prosincem 2021.

Jistě se ptáte, z jakého důvodu někdo může počítat data prosince, který ještě neskončil. SensorTower poslední prosincový měsíc odhaduje, takže se situace po novém roce může lehce lišit.

App Store stále představuje nejvyšší výnosy, konkrétně 85,1 mld. dolarů, což je o 17,7 % více než v loňském roce. Obchod Play pak vydělal 47,9 mld. dolarů, tj. o 23,5 % více než v roce 2020. V současném stavu vydělává App Store 1,8krát více než Obchod Play.

Zdroj: GSMArena

Celkový počet instalací aplikací v obou obchodem se v roce 2021 zvýšil o 0,5 %, přičemž Obchod Play dosáhl celkem 111,3 mld. instalací, zatímco App Store 32,3 mld. Nejstahovanější aplikací na obou platformách se stal TikTok. Následují pak Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger, zatímco Telegram, Snapchat, Zoom, CapCut a Spotify uzavírají prvních TOP 10.

TikTok dokonce získal první místo v kategorii nejlépe vydělávající aplikace letošního roku, přičemž SensorTower předpokládá, že do konce roku dosáhne výdajů ve výši 2,3 mld. dolarů. Neuvěřitelné.

Zdroj: gsmarena.com

