Apple přináší nové funkce pro vývojáře

Společnost Apple na svých stránkách oficiálně oznámila, že nyní zavádí dvě nové funkce pro produktové stránky App Store. S těmito novinkami mohou vývojáři vytvářet a zároveň testovat různé verze produktové stránky své aplikace v App Store.

Apple ve svém příspěvku popisuje Optimalizace produktové stránky a Vlastní produktové stránky. V rámci první volby vývojáři mohou vyzkoušet alternativní verze produktové stránky aplikace s různými ikonami, snímky obrazovky a náhledy. Díky tomu si vývojáři budou moci lépe a efektivně vyhodnotit, který způsob dosahuje nejlepších výsledků.

Druhá možnost pak umožňuje vytvořit další verze stránky produktu aplikace, čímž je možné zdůraznit konkrétní funkce nebo obsah. Vlastní produktové stránky mohou mít různé snímky obrazovky, náhledy aplikací a propagační text. Tyto funkce budou pravděpodobně velmi užitečné pro vývojáře, kteří chtějí otestovat efektivitu různých návrhů produktových stránek a propagovat různé funkce pro různé cílové skupiny.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!