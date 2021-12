(Ne)zaujatě: MacBook Air M1 je nejlepší notebook, který si můžete koupit [komentář]

Zdroj: Zbozi.cz

Už je to přes rok od uvedení prvního MacBooku Air s procesorem M1 a sluší se říci, že je to skvělý stroj, se kterým můžete stříhat 4K videa, provádět náročný multitasking a prakticky cokoliv vás jen napadne. Jelikož se pomalu a jistě blíží období, ve kterém Apple představí aktualizovaný MacBook Air, rozhodl jsem se s vámi podělit o zkušenosti s tímto modelem a také o to, zda se stále vyplatí jej koupit.

MacBook Air M1: cena

Pojďme nejprve začít s cenou. Pokud bychom se bavili o zbrusu novém kousku, připravte si minimálně 26 390 Kč (zdroj heureka.cz). V případě cesty bazaru jej lze zakoupit kolem 22 000 Kč, a to v moc dobrém stavu. To je úspora minimálně 4 000 Kč. Vůbec bych se nebál jít cestou bazaru. Samozřejmě před nákupem si musíte pečlivě zařízení otestovat a prohlédnout. Obecně ale získáte za nižší cenu výkon, se kterým budete zvládat stříhat 4K videa, vydržíte pracovat 16 hodin na jedno nabití s nulovým hlukem a k dispozici vám bude více než dostačující 13palcový displej.

Air z praxe

Budu k vám maximálně upřímný. Pokud neděláte velmi náročnou práci, při které je potřeba hardcore výkon, základní MacBook Air s M1 a 8 GB RAM vám bude prostě stačit. Osobně mám základní variantu a pro kancelářskou práci jde o dokonalý stroj. Obecně je modelová řada Air určena pro kancelářskou práci a studenty, tentokrát je ale rozdíl v tom, že bez větších problémů zvládne i určitý druh profesionální práce.

Někdy se mi stane, že nezavřu okna a během dne se mi jich v Safari (MacBook Air M1) nastřádá přes 30. Garantuji vám, že i přes tolik oken je celý systém naprosto plynulý. Když si s těmito procesy Air M1 poradí, z jakého důvodu pořizovat dražší 13palcový MacBook Pro s M1? Samozřejmě, řada Pro nabízí benefity typu TouchBar, lepší displej, větráček (díky němu dokáže při dlouhodobé náročné práci udržet stejný výkon, neboť nemusí regulovat teplotu) a podobně.

Uvažujete-li o modelu Pro a chystáte se dělat čistě kancelářskou práci a sem tam nakouknete do Photoshopu, garantuji vám, že Air tohle zvládne taky a ušetříte zhruba 10 000 Kč. Na internetu je nespočet videí o tom, jak model Air s M1 funguje při náročné práci, například během programování v Xcode aj. Doporučil bych v případě MacBooku Air M1 zvolit vyšší 16GB RAM.

Základní MacBook Air M1 vlastním několik týdnů a na žádný problém jsem nenarazil. Přecházel jsem z 15palcového MacBooku Pro 2019, který byl vybaven: procesorem 2,3 GHz 8jádrový Intel Core i9, RAM 16 GB 2400 MHz DDR4, grafikou Intel UHD Graphics 630 1536 MB a úložištěm 512 GB.

Samozřejmě v této cenové kategorii najdeme celou řadu konkurenčních notebooků, třeba od společností Dell a Microsoft. Obě firmy ale dělají velké kompromisy, které MacBook Air M1 prostě nedělá. Některé konkurenční notebooky tak mají špatný výkon GPU, displej s jen 1080p a šíleně špatnou výdrž baterie. Model Air M1 vidím velmi všestranně, dokáže zvládnout většinu práce a jen profesionálové, kteří provádí náročné grafické operace, budou v nesnázích.

Vyplatí se koupit MacBook Air s M1 i koncem roku 2021?

Ano! Ačkoliv teď Apple provádí dramatické změny ve své produktové řadě Mac a chystá aktualizovaný model Air, rozhodně neváhejte, pokud o tomto kousku přemýšlíte. Zatím o aktualizované řadě nevíme vůbec nic a zadruhé bude představena až za několik měsíců. Některé spekulace naznačují až konec roku 2022. Dočkat se máme mini-LED displeje, výkonnějšího procesoru nebo více portů. Stále ale nepůjde o masivní skok z aktuální verze, alespoň z mého úhlu pohledu.

Obecně si MacBook Air kupuje stejná cílová skupina – studenti a lidé z kanceláře. Apple navíc u této řady nemůže zvednout cenu. Každopádně jde o můj názor a osobně doporučuji nakupovat teď, ne za rok, až vyjde aktualizovaná řada.



