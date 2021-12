Realme GT Neo 2: opravdu výkonný smartphone, který nadchne úžasným displejem a rychlým nabíjením [recenze]

Realme GT Neo 2, Zdroj: Dotekomanie

Značka Realme postupně prostupuje na náš trh a stává se zárukou kvalitních telefonů, které v případě řady GT přinášejí parametry vyšší střední třídy, a to především díky skvělým displejům, opravdu vysokému výkonu a rychlému nabíjení. Stojí smartphone Realme GT Neo 2 za hřích a částku ve výši téměř 12 tisíc korun? To se dozvíte v následujících řádkách recenze.

Realme GT Neo 2 – i přes mírné rozpory je to skvělý smartphone

Realme GT Neo 2 se příliš neliší od předchozího modelu GT 5G, který jsme testovali v létě. Oba dva modely jsou si designově velmi blízké a stejné to je, i co se týče technických parametrů. Vyvstává tak otázka, co model GT Neo 2 má oproti modelu GT 5G přinést navíc, nebo v čem je lepší?

Jediným zásadním rozdílem mezi oběma modely je výkonnější procesor Snapdragon 888 u modelu GT 5G. V ostatních oblastech jsou telefony téměř identické. Očekávali jsme posun směrem k bezdrátovému nabíjení a vylepšení fotoaparátu. Bohužel se nekoná ani u GT Neo 2. Zamrzí rovněž to, že se výrobce nezaměřil ani na vyšší ochranu proti vodě. To vše z tohoto telefonu spíše dělá dalšího do počtu z řady GT.

Balení, design a konstrukce – elegantní a konzervativní

Realme telefony řady GT tradičně obdržíte ve veliké krabici. V té nalezneme telefon, nabíjecí kabel a SuperDart adaptér pro rychlé nabíjení, ochranné pouzdro a jehlu pro otevření šuplíku pro SIM kartu. V balení nehledejte žádnou příručku nebo manuál, přítomna je pouze základní příručka. Výrobce chválíme za ochranné pouzdro a také folii na displeji, která poskytne základní ochranu. Vzhledem k velikosti telefonu a kvalitnímu displeji určitě doporučujeme zakoupit ochranné sklo.

Realme GT Neo 2, Zdroj: Dotekomanie

Oproti řadě GT 5G je povrch zadní strany telefonu protentokrát v matném provedení, což je z hlediska praktičnosti lepší. Především ti, kdo mají lesklý telefon tendenci stále leštit, budou mít klidnější spaní. Design je poměrně konzervativní bez barevných a jiných efektů.

Přední straně vévodí 6,62palcový displej s průstřelem pro selfie kameru a reproduktorem na horní hraně. Zadní část je pak opatřena panelem s trojitým fotoaparátem. Panel výrazně vystupuje z těla telefonu, takže se telefon na rovné ploše kýve. Ochranné pouzdro tedy bude nutností, aby nedošlo k poškození čoček fotoaparátu.

Realme GT Neo 2, Zdroj: Dotekomanie

Po stranách se nacházejí tlačítko pro zapnutí a kolébka pro hlasitost. Slot pro SIM kartu je netradičně umístěn ve spodní části společně s USB-C vstupem a reproduktorem. Při držení v ruce jsou tlačítka dobře rozmístěna, není nutné rukou přehmatávat. Konstrukce působí velmi bytelně díky materiálu z kovu.

Telefon se celkově dobře drží v ruce díky zaobleným hranám, což má pozitivní vliv na to, že hrany nepůsobí nepříjemný ostrý pocit. Ano, drží se dobře v mužské ruce. Pro dámskou, která je drobnější, je samozřejmě telefon takových rozměrů méně pohodlný.

Výkon – má ho tolik, že by ho mohl rozdávat

Do redakce jsme dostali verzi s 12 GB RAM a 256 GB interního úložiště. V těle GT Neo 2 tepe procesor Snapdragon 870 od Qualcommu, který je taktován na frekvenci 3,2 GHz. Procesor pak doplňuje paměť RAM o velikosti 8 GB respektive 12 GB. Rovnou říkáme, že výkonu má telefon opravdu na rozdávání. Velmi dobře se to projevuje na odezvě systému, která je bleskurychlá, a rovněž vysokého výkonu telefon dosahuje i ve hrách. Můžeme tak říci, že výkonem se telefon řadí mezí opravdovou špičku.

Aby samozřejmě při takto vysokém výkonu nedocházelo k přehřívání zařízení, je opatřeno vylepšeným chlazením z nerezové oceli. Chlazení probíhá za pomoci páry. Oblast parního chlazení čítá plochu 4 129 mm². Operační systém respektive nadstavba realme UI obsahuje takzvaný režim GT, který z výkonného hardware vymáčkne maximum a telefon tak zrychlí na maximální otáčky, což pak oceníte například při hraní náročných her.

Displej – zrak z něj přímo přechází

Displej je opravdovou chloubou tohoto telefonu. Dávno jsou pryč doby, kdy AMOLED displeji se chlubily pouze telefony od Samsungu. Displej u GT Neo 2 je prostě dokonalý. Telefon je vybaven AMOLED panelem s úhlopříčkou 6,62 palců, rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej pak dále nabídne poměr obrazovky k tělu 92,6 %, jas 1 300 nitů nebo PPI 397. Na displej je opravdu radost se dívat. Má skvělou čitelnost na slunci, dokonalé podání barev a samozřejmě i barvy černé.

Realme GT Neo 2 má, stejně jako model GT 5G, čtečku otisku prstu umístěnou pod displejem. Místo, kam se přikládá prst, je vyznačeno grafickou ikonou. Čtečka funguje naprosto perfektně. Má bleskurychlou odezvu, je vysoce přesná. Nestane se tak, že by otisk prstu nebyl rozpoznán na první pokus.

Zvuk – standard, který neohromí

Oceňujeme, že výrobce umístil do horní části na displej reproduktor, který zajistí, v kombinaci se spodním reproduktorem, poslech ve stereo kvalitě. Spíš, než při poslouchání hudby, to oceníte například při sledování videa. Pro kvalitnější poslech asi každý sáhne po sluchátkách. Vstup pro drátová sluchátka nečekejte. Buď si budete muset pořídit redukci USB-C na 3,5mm jack, anebo bezdrátová sluchátka. Co se kvality reproduktorů týče, respektive zvukového podání, je v zásadě dobrá. Při vyšší hlasitosti je ale znatelné lehké rezonování reproduktorů.

Baterie a výdrž telefonu – dostanete se i na dva dny

Telefon je vybaven baterií s kapacitou 5 000 mAh, což samo o sobě není špatné. Nižší kapacita u takto výkonného telefonu s obrovským displejem by nedávala smysl. Na druhou stranu by kapacita mohla být i vyšší. Pokud budete telefon opravdu tavit a po celý den jej nedáte z ruky, počítejte s maximálně jednodenní výdrží, a to ještě opravdu na hraně. Pokud si zahrajete nějako hru v režimu GT, kapacita jde pak samozřejmě rychle dolů. Pokud ale telefon budete šetřit, můžete se dostat i na dvoudenní výdrž. Je jasné, že výdrž baterie bude přímo záviset na tom, jak moc intenzivně telefon budete používat.

Co v této oblasti oceňujeme, je rychlé nabíjení. Pokud už totiž telefon vybijete a budete řešit v polovině dne, za jak dlouho jej nabijete, pak vězte, že se SuperDart adaptérem s podporou 65W nabíjení telefon nabijete z 0 na 100 % za zhruba 36 minut, a to je opravdu působivé. Co nás naopak zklamalo, je skutečnost, že ani GT Neo 2 nepodporuje bezdrátové nabíjení.

Konektivita – 5G je samozřejmostí

Telefon z hlediska konektivity má vše, co by měl moderní telefon mít. Co se mobilních sítí týče, nechybí zde 4G LTE ani 5G síť. Telefon podporuje i rychlou moderní Wi-Fi 6. Samozřejmostí je GPS, NFC, nebo Bluetooth 5.2. Pokud používáte dvě SIM karty, ani v tomto ohledu vás telefon nezklame, slot je připraven pojmout dvě nano SIM karty. Podporu paměťové karty zde nehledejte, výrobce si zřejmě myslí, že kapacita 128 GB, respektive 256 GB u vyšší verze, bude stačit.

Fotoaparát – škoda, že se na něm šetřilo

Již u modelu Realme GT 5G jsme byli poněkud rozpačití. U takto vybaveného telefonu s vyšší cenovkou bychom očekávali, že bude fotoaparát tím, čím bude chtít výrobce celkově podtrhnout jeho přednosti a kvality. Ačkoliv je telefon vybaven hned třemi snímači, z toho hlavní se může pochlubit 64MPx rozlišením, výsledky nejsou vždy úměrné třídě, do které se tento smartphone pasuje.

Hlavní fotoaparát disponuje 64MPx rozlišením, clonou f1,8. K němu jsou pak přidruženy širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 MPx a makro objektiv s rozlišením 2 MPx. V podstatě bychom mohli říci, že fotoaparáty u modelu GT 5G a GT Neo 2 se od sebe prakticky neliší. Když pomineme poměrně slušnou kvalitu hlavního fotoaparátu, který podává relativně kvalitní snímky, a to i v noci pomocí režimu Noční scéna, zbylé dva už tolik nevynikají. Hlavnímu fotoaparátu bohužel chybí optická stabilizace, což je v dnešní době u takto drahého telefonu prostě nepochopitelné. Širokoúhlý objektiv trpí stále stejným neduhem, kterým je rozostření snímků na okrajích. Makro objektiv pak dokáže snímat objekty z blízkosti 4 centimetrů, ale nízké rozlišení se na výsledné kvalitě výrazně podepisuje.

Ukázka, jak fotí Realme GT Neo 2

Zdroj: Dotekomanie

Výrobce přidal i umělou inteligenci, která v případě aktivace výrazným způsobem zasahuje do výsledku. Pokud preferujete přirozenost, pak umělou inteligenci rozhodně nepoužívejte. Její přidaná hodnota je spíše záporem než kladem. Snímky jsou příliš barevné a působí poměrně silně nereálně.

Fotky v noci

Zdroj: Dotekomanie

V softwarové výbavě fotoaparátu samozřejmě nechybí mnoho fotografických režimů, jako jsou režim hvězdy, časosběr, ulice, panorama a další. Pokud si rádi hrajete s nastavením fotoaparátu, potěší vás režim expert.

Ukázka širokoúhlého režimu

Zdroj: Dotekomanie

Pokud rádi fotíte selfie fotografie, pak vás potěší přední fotoaparát, který umí fotit kvalitou 16 MPx. Snímky z předního fotoaparátu jsou na velmi dobré úrovni. Příjemnou vychytávkou je, pokud na váš obličej nedopadá dostatek světla, displej se přepne do velmi světlého režimu a váš obličej nasvítí. Fotoaparát samozřejmě vedle snímků dokáže pořizovat také videa. Poradí si s rozlišením až 4K a frekvencí 60 fps. Kvalita pořízeného videa je výborná, video je plynulé, zaostřování funguje velmi dobře.

Video ukázky

4K 60 fps vs. 4K 30 fps

Ukázka videa za tmy

Video ukázka – interiér

Systém – rychlý a dobře odladěný

Telefon je poháněn Androidem 11 s nadstavbou realme UI 2.0. Systém funguje velmi svižně a je dobře odladěný. Práce s telefonem je tak jedna radost, vše funguje, jak má, aplikace nabíhají extrémně rychle a nečekáte ani na spuštění náročnějších her. Systém nabídne i mnoho příjemných funkcí. Všechny většinou naleznete v ovládacím centru. Mezi tyto funkce patří například:

Režim GT – zvýší výkon telefonu, například při hraní her

Modul Ultra Vision 01 Engine – vylepší ostrost a barvy pořizovaného videa

Ochrana zraku – funkce pro potlačení modrého světla

Záznam obrazovky

Závěr a hodnocení

Pokud by telefon dostal do výbavy bezdrátové nabíjení a lepší fotoaparát s optickou stabilizací, asi bychom mu neměli v zásadě co vytknout. Z nám nepochopitelného důvodu tyto zásadní vlastnosti a parametry byly ale opomenuty. Stejně tak jako chybějící odolnost telefonu proti vodě, to by měl být u takového telefonu standard. Sice se tedy jedná o velmi dobrý telefon, ale mohl by být špičkový telefon Absence výše uvedených vlastností prostě zamrzí a jen těžko se odpouští.

Na kladech telefonu se podílí především naprosto bezkonkurenční displej, vysoký výkon a svižný odladěný systém a rychlé nabíjení. Na trhu je ale silná konkurence, která za mnohdy nižší cenu přinese obdobné parametry. Realme GT Neo 2 tak rozhodně nemá lehký úkol si svou cenu obhájit.

Specifikace:

displej: 6,62 palců, 2 400×1 080 pixelů (Full HD+), AMOLED E4, 120Hz, jas 1 300 nitů, 397 ppi

procesor: Qualcomm Snapdragon 870, osmijádrový, 2,4 GHz × 3, 3,2 GHz × 1, 1,8 GHz × 4, 7nm proces, grafický čip: Adreno 650

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128GB (UFS 3.1) 12GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 11 + realme UI 2.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, 119° 2 MPx, makro přední – 16 MPx, f/2.5

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory

rozměry: 162,9 x 75,8 x 8,6 mm, váha: 200 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G LTE, Wi-Fi 6e 802.11 ax, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C

baterie: 5 00 mAh + 65W



