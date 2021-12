Zdroj: Motorola

Motorola Moto Edge X30 Special Edition míří do exkluzivního klubu několika modelů

Čínské společnosti zpravidla představují prvně novinky v domovské zemi, až následně se dočkají globálního představení. Tentokrát Motorola, která patří Lenovu, představila model Moto Edge X30 společně s Moto Edge S30, což je jen přejmenovaný smartphone Moto G200. Kromě toho byla uvedena novinka Moto Edge X30 Special Edition.

Motorola Moto Edge X30 Special Edition

U této novinky nečekejte zcela odlišné a lepší specifikace. Ve své podstatě se jedná o model Moto Edge X30, jen je zde jedna podstatná změna. Moto Edge X30 Special Edition disponuje kamerou zabudovanou pod displej. Nabízí se tak kompletní a nenarušený panel bez jakéhokoliv výřezu.

Bohužel společnost tuto novinku zatím nějak moc nepromuje a ještě nebyla zachycena na fotografiích. Nevíme tedy, jestli v místě umístění kamery je displej výrazně odlišný. Vzhledem k Full HD+ rozlišení ale asi bude tento prostor patrný při bližším pohledu. Co se týče foťáku, tak byl použit stejný 60MPx senzor jako u Moto Edge X30. Je tedy otázkou, jak velký rozdíl bude u kvality fotografií. Je jasné, že Moto Edge X30 nabídne lepší kvalitu, ale jak moc si pohorší Moto Edge X30 Special Edition, nevíme.

Moto Edge X30 Special Edition má nastavenou cenu na 3 999 juanů, což je v přepočtu 14 100 Kč. Pakliže se dostane do Evropy a případně do Česka, mohla by se cena pohybovat kolem 18 400 Kč.

Specifikace Motorola Moto Edge X30 Special Edition

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 144 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB LPDD5

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 12 + MYUI 3.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF, OIS 50 MPx, 114° 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 60 MPx pod displejem

IP52

čtečka otisků prstů

USB C, Dolby Atmos, stereo

5G, LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

baterie: 5000 mAh + 68W nabíjení

