Messenger Kids získává tři novinky

V podmínkách Facebooku se píše, že pro používání služby musí být uživatel starší 13 let. Mladším lidem tak není povoleno tuto sít používat. Spousta mladších uživatelů však vyplnilo formulář nepravdivě a tím se na platformu dostala. Možná právě proto jsme se před pár lety dočkali novinky v podobě Messenger Kids.

Ve své podstatě se jedná o komunikační aplikaci, jako je Messenger. K využívání Messenger Kids není potřeba si zakládat účet na Facebooku, tudíž nedochází k porušení nastavených pravidel. Dokonce není potřeba telefonního čísla. Navíc je aplikace kompletně pod kontrolou rodičů. Dítě sice má vytvořený mini profil, ale nelze jej najít skrze běžné vyhledávání na Facebooku a také mu nemůže napsat nikdo, kdo nebyl schválen rodičem.

Za zhruba čtyři roky aplikace prošla poměrně velkými změnami a další tři aktualizace se blíží. Konkrétně se uživatelé mohou těšit na tmavý režim a hlasové efekty. Nejprve budou změny přítomny v iOS verzi, později také na Androidu. Facebook kromě toho představuje i nový způsob interakce s PAC-MAN na své herní platformě.

Novinky by se měly objevit v průběhu tohoto týdne a nejen na iOS, ale také iPadOS. Mladší uživatelé budou moci využívat tmavého režimu a získají možnost spouštět hry pro dva hráče z chatu. Tato funkce se aktivuje po vstupu do vlákna chatu a klepnutí na oranžovou kartu ovladače „Přehrát“ v pravém dolním rohu. Mimo jiné budou připraveny efekty pro hlasové zprávy včetně robota, ducha, gorily, myši a mušle.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!