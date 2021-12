Instagram konečně nabídne chronologický feed

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální sítě mají poměrně jednoduchou strategii, která spočívá v udržení uživatele co nejdéle. Cílem je, aby procházel obsah a reagoval na něj co nejvíce času. V tomto ohledu se snaží společnosti upravovat, co vlastně vidíme, přičemž nám chtějí nabídnout takové příspěvky, které nejvíce odpovídají našim preferencím. To se ale dotklo i samotného streamu/feedu, tedy jejich uspořádání na hlavní obrazovce. Instagram začal do toho zasahovat před pěti lety a nyní se konečně dočkáme návratu původní verze.

Podle času zveřejnění? Ještě nejásejte

Adam Mosseri z Instagramu se již jednou vyjádřil k samotnému chronologickému zobrazení příspěvků od uživatelů, aby všichni viděli vše v jednoduchém a původním zobrazení. V dnešní době má ale Instagram nejvíc atypický systém zobrazování. První uživatel vidí od ostatních, které sleduje, nový obsah, pak pokračuje algoritmicky vybraný od těch, jenž nesleduje.

Musíte hned za novinkami najít odkaz na seznam příspěvků jen od vašich uživatelů. To může být někdy dost nepohodlné. Naštěstí na začátku příštího roku se dočkáme chronologického zobrazení, ale nedojde k nasazení u všech. Sice neznáme přesné detaily, ale podle vyjádření bude v aplikaci dodatečná možnost, jak zobrazit příspěvky od sledovaných podle času.

Aby toho bylo málo, tak to nebude jediná novinka. Kromě chronologické možnosti zde také bude zavedena funkce oblíbené účty. To se dá zatím popsat tak, že mezi těmi, které sledujete, si vyberete oblíbené. Následně budete mít možnost si prohlédnout příspěvky právě jen od nich. Instagram tedy dostane více forem seznamu příspěvků. Otázkou je, jak bude vše implementováno. Asi by se nejvíce hodil systém karet, ale máme obavy, že to nebude tak jednoduché a Instagram nabídne odlišný způsob výběru toho, jak se mají příspěvky zobrazit.

