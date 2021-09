Instagram chystá možnost označit profily jako oblíbené

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tak jako většina sociálních sítí se také Instagram spoléhá na svůj vlastní algoritmus, který uživatelům nabízí obsah dle jejich preferencí, respektive zájmů. Jinými slovy to znamená, že se algoritmus snaží porozumět tomu, jaký obsah uživatele zajímá nejvíce a ten pak nabízí jako první. To je pro Instagram opravdu velký posun, protože před lety se sociální síť spoléhala hlavně na časový způsob třídění příspěvků.

Instagram ale podle všeho pracuje na další možnosti, jakým by se uživatelé mohli dostat k oblíbenému obsahu. Zdá se totiž, že bychom se brzy mohli dočkat možnosti označit profily jako oblíbené, čímž by se do feedu jejich obsah dostal jako první. K dispozici bude ikona ve tvaru špendlíku, což naznačuje, že profily uložené jako oblíbené budou mít přednost před samotným algoritmem.

To se hodí v případě, že sledujete opravdu spoustu lidí, ale přesto se chcete dostat k určitému obsahu jako první. Uvidíme, zda se funkcionalita skutečně dostane mezi všechny uživatele. Vše naznačuje tomu, že ano.

