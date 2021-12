Zdroj: Honor

Honor X30 5G je rychlá novinka mířící do střední třídy

Společnost Honor slaví výročí svého založení a také první narozeniny jako samostatné společnosti. Při této příležitosti uvedla další novinku, který zatím bude dostupná jen v domovské zemi, ale co nevidět by měla zamířit i na globální trh s plnou podporou Google aplikací a služeb. Smartphone se jmenuje Honor X30 5G a může zaujmout nejednoho zájemce.

Rychlík ve střední třídě

Pokud bychom měli zdůraznit nejzajímavější specifikace modelu Honor X30 5G, tak zmíníme hlavně 120Hz displej a pak 66W nabíjení. K tomu je nutné připočítat podporu pro sítě páté generace. V tomto ohledu by se dalo konstatovat, že se bude jednat o rychlejší mobil, byť míří hlavně do střední třídy, a to i se svou cenou.

Co se týče ostatních specifikací, tak na zadní straně je 48MPx foťák. Společnost mu dělají dva 2MPx snímače pro dodatečné efekty. O výkon se zde stará procesor Snapdragon 695, který má k dispozici až 12 GB operační paměti. Pro některé může být dobrou zprávou použití čtečky otisků prstů na zadní straně.

Cena Honoru X30 byla nastavena na 1499 juanů, což je v přepočtu přibližně 5 300 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat okolo 6 500 Kč v případě základního modelu. To není špatná částka vzhledem k výbavě a 5G.

Specifikace Honor X30 5G

displej: 6,81 palců, 1080 x 2388 pixelů (Full HD+), LCD, 120 Hz

procesor: Snapdragon 695

verze: 6/8 GB LPDDR4x RAM + 128 GB (UFS 2.1) 8/12 GB LPDDR4x RAM + 256GB (UFS 2.1)

Dual SIM (nano + nano)

Android 11 + Magic UI 5.0

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 2 MPx 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů

rozměry: 166,07 x 75,78 x 8,05 mm, 189 gramů

USB Type-C audio

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

baterie: 4800 mAh + 66W

