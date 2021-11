WhatsApp možná odstraní časový limit pro odstranění zpráv

WhatsApp je bezesporu jednou z nejvíce používaných komunikačních nástrojů na světě. Miliardy lidí se naučily tuto službu upřednostňovat před zasíláním SMS zpráv, z čehož asi nemají radost operátoři. Služba ale doposud měla určitá omezení, zejména v případě mazání vlastních zpráv.

V současnosti samozřejmě existuje způsob, jakým můžete vlastní zprávy smazat. WhatsApp nabízí časový limit, což je doba, po kterou můžete po odeslání zprávu odstranit. Tato funkce by ale brzy mohla být zrušena.

WhatsApp nepodporoval mazání zpráv až do roku 2018. Troufám si říci, že jsme si na funkci opravdu trpělivě počkali. V roce 2018 byl přidán časovač, který dal uživatelům 68 minut a 16 sekund na smazání zprávy po jejím odeslání.

V poslední beta verzi aplikace byl nalezen kód, který naznačuje odstranění časového limitu. Jinými slovy, v brzké budoucnosti budou uživatelé moci smazat kteroukoliv vlastní zprávu kdykoliv po jejím odeslání.

Není zatím jasné, kdy by se mohla novinka dostat mezi širokou veřejnost. Je také dost možné, že by od této funkce WhatsApp mohl nakonec upustit. Změna totiž ještě není aktivní ani v beta verzích.

Zdroj: xda-developers.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!