WhatsApp míří na macOS, půjde o lepší iPad verzi

Už je to poněkud delší dobu, co služba WhatsApp oznámila práci na oficiální aplikaci pro zařízení iPad. Chvíli jsme tomu nechtěli uvěřit, že se aplikace skutečně dočkáme, ovšem nyní společnost připravuje nové vydání aplikace pro macOS díky projektu Apple Catalyst, jenž je úzce propojen s budoucí iPad appkou. Co to pro koncové uživatele znamená?

WhatsApp na macOS a iPadu díky Catalyst

Jak uvádí publikace od WABetaInfo, WhatsApp skutečně pracuje na nové aplikaci, jež bude uvolněna v rámci projektu Apple Catalyst. Informace se opírají o systém macOS, který převezme iPad aplikaci. Jak bude aplikace pro macOS vypadat? Přesně jako aplikace pro iPad, kterou jsme mohli před nějakým časem vidět. Nabídnou stejné rozhraní, ale macOS verze bude mít určitá vylepšení uživatelského rozhraní – pro správné používání na desktopu.

Stále ale není stanoveno oficiální datum vydání, ačkoliv sám Mark Zuckerberg naznačil, že obě verze brzy přijdou.

