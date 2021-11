Zdroj: Dotekomanie.cz

Způsob, jakým prezentuje obsah populární služba TikTok, se stal inspirací pro mnoho dalších služeb a sociálních sítí. Patří mezi ně například Instagram, Youtube, Netflix a nyní se mezi ně přidává i hudební streamovací služba Spotify.

Spotify testuje novinku ve své mobilní aplikaci

Společnost Spotify oznámila, že v současné době testuje novinku, která by měla být součástí kanálu Objevit. Mělo by se jednat o kanál s krátkými hudebními videi. Co se designu týče, tak se Spotifiy nechává inspirovat právě sociální sítí TikTok. V tomto kanálu mohou uživatelé videa procházet a také lajkovat. Novinka zatím není dostupná pro všechny. Ti, kdo již přístup mají, tento kanál v aplikaci mohou vidět jako další položku na spodním panelu záložek.

Této novinky si všimnul Chris Messina, který o tom informoval na svém Twitteru a novinku popsal jako omezenou verzi videí ve stylu TikTok. Messina tuto novou funkci objevil v testovací verzi TestFlight, což je beta verze aplikace Spotify pro iOS. Na videích je patrné, že na spodním panelu přibyla nová ikona. Dle slov Messiny po klepnutí na tuto ikonu se okamžitě objeví kanál s videi. Podle toho, co je vidět na videu, to vypadá, že tento stream obsahuje krátké videosekvence, které jsou standardně zobrazované při přehrávání vybraných skladeb. Společnost Spotify však toto přímo nepotvrdila.

Zdroj: techcrunch.com



Domů » Články » Spotify se inspiruje TikTokem, ve své mobilní aplikaci testuje nový video kanál

reklama reklama