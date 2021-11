Samsung testuje novou aplikaci Expert Raw, bude určena nejen pro fotografické nadšence

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung plánuje uvést aplikaci která nese název Expert Raw a bude určena především pro nadšence do fotografování. Aplikace přinese pokročilé funkce a možnosti exportu do aplikace Adobe Lightroom.

Samotná aplikace fotoaparát, kterou obsahují telefony Samsung nabízí poměrně mnoho funkcí a možností, jak nejen pořídit kvalitní snímek, ale také ovlivnit jeho výslednou kvalitu. Pokud ale chceme z fotografie dostat ještě více a potřebujeme více funkcí, aplikace fotoaparát samozřejmě naráží na své limity. A právě proto se Samsung rozhodl přijít s aplikací, kterou ocení především ti, kdo to s fotografií myslí vážně.

Aplikace Expert Raw se momentálně nachází v beta verzi a je k dispozici v obchodě Galaxy Store. Aplikace přináší funkce jako například podpora více snímkového 16bitového formátu pro všechny senzory. Pro srovnání, standardní aplikace fotoaparát nabízí podporu RAW pouze pro hlavní a ultra široký senzor. Více snímkový formát by měl přinést lepší kvalitu, dynamický rozsah a ostrost RAW fotografií. Aplikace Expert RAW dále přinese podporu HDR, bezztrátovou podporu JPEG, možnosti nastavení režimu PRO (nastavení ISO, nastavení rychlosti závěrky, expozice, možnost manuálního ostření a další). Aplikace by rovněž měla umět export RAW profilů do aplikace Lightroom od Adobe.

Aplikace by měla být dostupná momentálně pouze pro telefon Samsung Galaxy S21 Ultra a operační systém Android 12. Později by podporu měly získat i Galaxy S21 Plus a Galaxy Tab S5e.

