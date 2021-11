Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram testuje možnost přidávání hudby do příspěvků

Instagram testuje novinku, která by měla přinést možnost přidávat krátké hudební úryvky do příspěvků, které uživatelé sdílí v kanálu příspěvků.

Instagram testuje novou hudební funkci

Instagram již nějaký čas umožňuje přidávat hudbu do příběhů a také do krátkých videí v kanále Reels. Nově testuje možnost vkládat hudební sekvence i do hlavních příspěvků. Podpora hudebního obsahu přišla na Instagram se zavedením krátkých videí Reels, která Instagram zavedl po vzoru sociální sítě TikTok. Novinku může otestovat prozatím jen malý počet vybraných uživatelů, konkrétně se jedná o Indii.

Nově se v okně pro vytvoření příspěvku objeví nabídka pro výběr hudby. Na výběr bude ze široké databáze hudebních sekvencí, které budou mít několik sekund. Instagram rovněž umožní prohlédnout si příspěvky jiných uživatelů, kteří si vybrali stejný hudební obsah. Instagram v poslední době vydává poměrně hodně nových funkcí. Naposledy jsme vás informovali i testování nového způsobu ověřování uživatelů pomocí krátkého selfie videa.

