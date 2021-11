Samsung chystá Galaxy A33, nebude mít 3.5mm jack

Zdroj: @onleaks

Samsung na začátku tohoto roku uvedl novinku Galaxy A32 5G a následně došlo na uvedení LTE verze. Zřejmě nadešel čas na nástupce a objevují se informace o Galaxy A33. Po designové stránce nedojde k nějak velkým změnám, takže očekáváme, že právě specifikace půjdou nahoru.

Galaxy A53 5G se začíná pomalinku poodhalovat

Galaxy A33

Opět se dozvídáme základní informace a přibližnou podobu od @onleaks, který má zpravidla přesné informace. Jak již bylo řečeno, po designové stránce nedojde k velkým změnám. Co se týče výbavy, asi některé nepotěší, že Samsung i u tohoto modelu střední třídy nepoužije konektor pro sluchátka. Majitelé se tak budou muset spolehnout na USB C nebo Bluetooth.

Co se týče výbavy, máme jen kusé informace. Pakliže se díváme na 5G verzi, tak dojde k vylepšení displeje. Nabídne se 6,4palacový panel s Full HD+ rozlišením a frekvencí 90 Hz. Displej by měl být plochý a přední kamera by měla být ve výřezu.

Dle všeho se nemáme dočkat nějaké varianty bez 5G, ale tyto informace zatím nebereme v potaz. Bohužel více podrobností není k dispozici a budeme si muset počkat na další únik.

