Youtube Music podporuje sdílení do aplikace Snapchat

Youtube se stará o svou službu Music a postupně dochází k úpravám. I tak v některých ohledech nedostačuje na konkurenci, aspoň v případě některých funkcí. Například sdílení na další platformy stále není dostatečné. To se ale začíná postupně měnit.

Youtube Music a Snapchat

Už dlouhou dobu se spekuluje, že bychom se mohli dočkat sdílení písniček do dočasných příběhů na platformu Instagram. Sice aplikace Youtube Music obsahuje přípravu ve zdrojových kódech, ale implementace není hotová. Youtube Music ale dostal ke konci minulého roku možnost sdílení do aplikace Snapchat, což se týkalo jen verze pro iOS.

Nyní jsme se konečně dočkali i na Androidu. Nově můžete sdílet písničku do Snapchatu. Tam se následně zobrazí obrázek alba nebo písničky, název, jméno autora a také logo aplikace Youtube Music. Součástí je i aktivní odkaz do Youtube Music. Více věcí zde není k dspozici.

Můžeme tedy odhadovat, že se také co nevidět dočkáme verze pro sdílení na Instagram, tedy do dočasných příběhů. Zatím tady taková možnost není, byť je možné vložit odkaz do příběhu, ale to není moc pohodlná a rychlá možnost.

