Samsung chystá Galaxy A33, nebude mít 3.5mm jack [aktualizováno]

Aktualizováno 6. 3.

Samotné uvedení Galaxy A33 se neúprosně blíží, což dokazují další uniklé informace. Tentokrát se dozvídáme, že mobil bude vybaven procesorem Exynos 1280, který ještě nebyl oficiálně představen. Ten by měl být postaven na 5nm technologii a nabídne až 2,4GHz frekvenci. K dispozici bude mít až 8 GB operační paměti a pro data poslouží zřejmě 128GB úložiště. Samozřejmostí bude podpora 5G a zatím to vypadá, že nebude existovat 4G verze. Galaxy A33 asi nabídne odolnost IP67. Zdroje umiňují, že displej bude typu AMOLED a bude disponovat 90Hz frekvencí.

Aktualizováno 23. 2.

Dá se říci, že víme, jak bude vypadat nadcházející novinka Galaxy A33, ale co se týče specifikací, tak jsme jen mohli odhadovat, co bude mít pod kapotou. Díky záznamu Google Play Console se dozvídáme, že se o výkon bude starat Exynos 1200, který bude mít k dispozici 6 GB operační paměti. Displej nabídne Full HD+ rozlišení a mobil rovnou přijde s Androidem 12. Kapacita baterie by měla bát 5000 mAh a nebude chybět odolnost vůči vodě a prachu. Zřejmě se nabídne certifikace IP67. Opět zdroje hlásí, že mobil nebude mít konektor pro sluchátka.

Původní článek 13. 11.

Samsung na začátku tohoto roku uvedl novinku Galaxy A32 5G a následně došlo na uvedení LTE verze. Zřejmě nadešel čas na nástupce a objevují se informace o Galaxy A33. Po designové stránce nedojde k nějak velkým změnám, takže očekáváme, že právě specifikace půjdou nahoru.

Galaxy A33

Opět se dozvídáme základní informace a přibližnou podobu od @onleaks, který má zpravidla přesné informace. Jak již bylo řečeno, po designové stránce nedojde k velkým změnám. Co se týče výbavy, asi některé nepotěší, že Samsung i u tohoto modelu střední třídy nepoužije konektor pro sluchátka. Majitelé se tak budou muset spolehnout na USB C nebo Bluetooth.

Co se týče výbavy, máme jen kusé informace. Pakliže se díváme na 5G verzi, tak dojde k vylepšení displeje. Nabídne se 6,4palacový panel s Full HD+ rozlišením a frekvencí 90 Hz. Displej by měl být plochý a přední kamera by měla být ve výřezu.

Dle všeho se nemáme dočkat nějaké varianty bez 5G, ale tyto informace zatím nebereme v potaz. Bohužel více podrobností není k dispozici a budeme si muset počkat na další únik.

