Nubia zřejmě plánuje tři nové telefony, které by měl pohánět nový procesor od Qualcommu

Qualcomm by již za dva dny měl představit svůj nový vlajkový procesor, který pravděpodobně ponese název Snapdragon 8 Gen 1. Nubia plánuje údajně tři nové telefony, které by měla pohánět právě žhavá novinka od Qualcommu.

Každý rok soupeří mobilní výrobci o pomyslný exkluzivní post mezi konkurencí. Letos jsou ve hře výrobci Xiaomi, Motorola a také Nubia, kteří chtějí uvést mobilní telefony s nejnovějším procesorem Snapdragon od Qualcommu. Podle zdrojů by se mělo jednat právě o výkonný čip s označením Snapdragon 8 Gen 1, který bude vyráběn 4nm technologií a který by měl být uveden na konferenci dne 30. listopadu.

Nové modely značky Nubia, která je součástí společnosti ZTE a které by měly obdržet nový Snapdragon, pravděpodobně budou Red Magic 7 a Red Magic 7 Pro. Tyto modely nesou označení NX679J a NX709J. Podle zdrojů se připravuje také mainstreamový vlajkový model Nubia Z40, který by měl nést označení NX701J. Nubia by měla oznámit také ještě jeden další model s názvem M2 Play a označením NX90J7. Ten ale zřejmě neobdrží nový top model procesoru od Qualcommu.

