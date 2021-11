Nokia pracuje na čtyřech nových telefonech pravděpodobně z nižší střední třídy

Zdroj: PhoneArena

Společnost HMD, která vlastní finskou značku Nokia, pravděpodobně pracuje na čtyřech nových modelech smartphonů, které by s největší pravděpodobností měly spadat do nižší střední třídy.

Na snímcích se objevují čtyři nové telefony od Nokie

Značka Nokia a její telefony nepatří mezí technologické trháky, které by oslňovaly svými parametry. Telefony spadají spíše do základu pro běžné uživatele, kteří hledají spolehlivé zařízení za dostupnou cenovku. Podle tipéra Evana Blasse, který sdílel na svém twitteru několik fotografií, Nokia pravděpodobně pracuje hned na čtyřech nových telefonech. Oficiální názvy připravovaných modelů zatím nejsou známy, dostupná jsou pouze jejích označení: N151DL, N150DL, N1530DL a N152DL.

Model N151DL by měl být vybaven fotoaparátem s kruhovým modulem na zadní straně, který je typický pro tuto značku. Nechybí širší spodní část, čtečka otisku prstů a zdá se, že tento telefon bude vybaven pouze jedním fotografickým senzorem. Nokia N152DL bude zřejmě modelem řady C a je možné, že poběží na operačním systému Android Go, což je odlehčená verze zabírající méně místa a je celkově méně náročný na výkon telefonu.

Modely Nokia N150DL a Nokia N1530DL by si měly být podobné. Oba dva telefony budou pravděpodobně vybaveny fotoaparátem s trojící fotografických senzorů v levé horní části zadní strany. Selfie kamera by měla být umístěna v horní části displeje v klasickém kapkovitém výřezu. Telefony budou pravděpodobně vybaveny LCD displejem, boční čtečkou otisku prstů a 3,5mm jack vstupem pro sluchátka

Zdroj: androidcommunity.com



