Motorola Austin a Moto G Stylus 2022 na renderech

Motorola se s tím nepáře a vydává jedno zařízení za druhým. Vždyť jen tento měsíc dorazil hned sedm různých zařízení. Jeden by řekl, že si dá výrobce s novinkami na chvíli pokoj. Motorola má ale v plánu spoustu dalších produktů. Ze zahraničí přichází zprávy, že se chystají minimálně ještě tři smartphony, kterých bychom se měli dočkat začátkem 2022.

Jedním z produktů je Motorola Edge 30 Ultra, o kterém v poslední době slýcháváme častěji. Různými certifikačními procesy prošlo také zařízení s kódovým označením Rogue. Zajímavější jsou ale následující dvě zařízení s kódovým označením Milan a Austin. První jmenovaný by měl být představen jako Moto G Stylus 2022. Tržní název druhého modelu není znám.

Podle renderů by Moto G Stylus 2022 měl nabídnout námi dobře známý design se středovým průstřelem v displeji. Přítomné budou asymetrické rámečky kolem displeje se znatelně větší bradou. Zařízení samozřejmě nabídne hardwarová tlačítka pro regulaci hlasitosti a vypínací tlačítko na pravé straně – v něm bude zabudovaná čtečka otisků prstů.

Za straně zadní se chystá trojice fotoaparátů uvnitř obdélníkového ohraničení. Hlavním fotoaparátem by mohl být 50MPx snímač. Vedle tří vertikálně orientovaných fotoaparátů můžeme vidět duální i LED diodu. Telefon bude podporovat stylus a měl by pro něj mít vyhrazený slot. Podpora 5G mobilních sítí bude samozřejmostí.

Austin má mít identické rozložení fotoaparátů, jako G Stylus 2022. Dokonce by měl nabídnout stejný 50MPx snímač. Obecně by telefony měly být po designové stránce velmi podobný.

Rozdíl bude hlavně na přední straně, protože Austin bude cílit na nižší cenové rozpětí, nabídne větší rámečky a stejně tak i výřez v displeji. Podrobnější specifikace ale nejsou zatím známy.

