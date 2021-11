Instagram testuje novinku, která vás upozorní na pauzu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Generální ředitel Instagramu, Adam Mosseri oznámil, že v rámci sociální sítě začali testovat novinku, která by měla uživatele motivovat k tomu, aby si také občas udělali pauzu a věnovali se jiným činnostem.

Instagram chce motivovat k přestávkám při používání své aplikace

Novinka nese název „Take a break“ (udělejte si pauzu) a měla by dle Instagramu přispět k vyššímu digitálnímu blahobytu a uživatele motivovat k tomu, aby si při používání Instagramu dělali častější přestávky. Ve videu, které Adam Mosseri zveřejnil na Twitteru, říká, že se bude jednat o kontrolní mechanismus, který po uživatelem zvoleném časovém intervalu, bude v aplikaci připomínat, že je čas na přestávku.

„To, co začínáme testovat tento týden na Instagramu, je to, z čeho jsem osobně velmi nadšený. Jmenuje se „Take a Break“ a dělá to, co si myslíte, že dělá. Pokud se přihlásíte, vybízí vás to, abyste si dali pauzu od Instagramu poté, co v aplikaci strávíte určitou dobu – 10, 20, 30 minut. Spolupracovali jsme s odborníky třetích stran a dostali jsme rady, jaké tipy by tam měly být a jak si dát pauzu, “

Nová funkce je od tohoto týdne zpřístupněna a testována pro vybrané uživatele, kteří jsou zapojení do beta testu. Pokud se bude vše vyvíjet správným směrem, chtěla by společnost novinku vypustit globálně pro všechny během prosince tohoto roku.

