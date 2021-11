Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram neustále pracuje na nějakých novinkách a dokonce se máme dočkat předplatného, ale na přesnější podmínky si musíme počkat. Nyní se ukazuje, že hlavní stream příspěvků bude obohacen o třídění, ale s tím bude spojena asi ještě jedna novinka, jen nevíme, jak bude vypadat.

Oblíbené účty?

Opět se podařilo objevit, na čem v Instagramu pracují. Dle získaného snímku obrazovky si budeme moci zvolit na hlavní kartě, tedy streamu, co se má zobrazovat. Je zde první možnost Home, což asi bude reprezentovat všechny příspěvky. Dále je zde záložka Following, která by měla poskytnout příspěvky jen od těch, které sledujete. Poslední se týká oblíbených účtů.

V tuto chvíli služba neobsahuje oblíbené účtu, ale může se jednat o nový název pro blízké přátele. S větší pravděpodobností se ale asi dočkáme možnosti označování některých účtů jako oblíbené. Zřejmě je vše teprve na začátku vývoje. Je ale otázkou, jestli se jedná o test alternativního prostředí, které se zavede, nebo si jen Instagram pohrává s možnostmi.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Instagram pracuje na úpravě streamu příspěvků

reklama reklama