Zdroj: Dotekomanie.cz

Od udělení sankcí pro Huawei ze strany USA již uběhla nějaká doba, tento čínský výrobce to však stále nemá jednoduché. Zejména díky absenci služeb Google na jeho smartphonech a tabletech nemalá část uživatelů emigrovala ke konkurenci, díky čemuž Huawei prodává výrazně méně zařízení a jeho zisky tím pádem klesají. Šen-čenský výrobce ale nyní pracuje na novém plánu, kterým by mohl tyto sankce týkající se zákazu spolupráce s americkými formami obejít a opět získat přístup k momentálně nedostupným technologiím.

Vyzkoušeli jsme nový Huawei Nova 9

Velký návrat Huawei?

Ačkoliv se řešení aktuální situace může jevit jako neřešitelné, východisko nemusí být zas tak složité. Huawei totiž plánuje své návrhy smartphonů licencovat u výrobců třetích stran. Díky tomu by společnost mohla opět získat přístup k dlouho zapovězeným součástkám pro výrobu svých zařízení, jako například modemy pro připojení k sítím 5. generace nebo čipy společnosti TSMC.

Huawei tedy oslovil státní podnik PTAC (China Postal and Telecommunications Appliances Co.), který již prodává smartpfony Nova, včetně nejnovějšího Nova 9. Dále je ve hře také výrobce telekomunikačních zařízení TD Tech Ltd., zatím se ale jedná o pouhé spekulace. Při uskutečnění této spolupráce by však nastalo jedno omezení – Huawei by nemohl prodávat zařízení pod svou značkou. Stále by stál za jejich kompletním vývojem a výrobou, jen by záda zařízení nesla název jednoho z výrobců třetí strany.

Pokud jsou tyto informace pravdivé, Huawei by tak znova mohl získat přístup nejen k hardwarovým součástkám, ale zejména i ke službám Google, což je pro většinu potencionálních zákazníků nejvíce kýžená vlastnost. Sama společnost se prozatím k těmto spekulacím nevyjádřila, na podrobnější informace tak budeme muset ještě počkat.

Zdroje: androidpolice.com, gsmarena.com



Domů » Články » Huawei má nový plán, jak obejít americké sankce

reklama reklama