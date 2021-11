GT 2 Fold by mohl být první skládací telefon od Realme

Zdroj: Gizmochina.com

O čínské značce Realme v poslední době slýcháme poměrně často. Tato poměrně nová značka chrlí jeden model za druhým a nutno podotknout, že se jedná o zajímavé kousky.

Realme GT 2 Fold konkurencí pro Samsung?

Realme jakožto technologická značka vznikla v roce 2018 a od té doby má na svém kontě již pěknou řádku zajímavých telefonů. Pár jsme měli možnost otestovat i v naší redakci. Podle posledních informací společnost pravděpodobně pracuje na svém prvním skládacím telefonu, který by měl nést označení GT 2 Fold. Podle prvních náčrtů, renderů a dalších informací by GT 2 Fold měl přijít s 8palcovým vnitřním AMOLED panelem a 6,5palcovým vnějším AMOLED panelem, na kterém by měla být rovněž umístěna kamera.

Podle obrázků by měl být telefon vybaven bočním snímačem otisku prstu a na spodní straně reproduktorem a USB-C portem. Na zadní straně by pak měl být umístěn duální hlavní fotoaparát s rozlišením 50 MPx pro každý senzor. To je z technických parametrů v tuto chvíli vše, co víme. Cenovka skládacího telefonu by se měla pohybovat něco přes 1 200 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 26 tisíc korun.

