Fotomobil motorola edge 20: Přinášíme vám 20 tipů, jak s ním vytvářet ty nejkrásnější snímky [sponzorovaný článek]

Víte, jaký fotoaparát je nejlepší? Ten, který máte právě po ruce. Právě ten vám totiž umožní zachytit každý zážitek s těmi, které máte rádi. Přinášíme vám tipy, jak s telefonem motorola edge 20 pořizovat fotky, které si na Instagramu vyslouží stovky srdíček a vy na ně budete pyšní.

1. Pořiďte si telefon s kvalitním systémem fotoaparátů

Kvalita fotoaparátů chytrých telefonů zaznamenala v posledních několika letech velký skok kupředu. Skvělými objektivy se může pyšnit například nový smartphone z dílny společnosti Motorola – motorola edge 20. Motorola edge 20 nabízí hlavní 108 Mpx fotoaparát s Ultra Pixel technologií, 16Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 119° a makroobjektiv, a navíc 8Mpx 30násobný super zoom teleobjektiv. V dalších tipech vám prozradíme, jak skvělé funkce fotoaparátů smartphonu motorola edge 20 vytěžit na maximum.

2. Držte telefon pevně oběma rukama

Abyste zabránili rozmazanosti záběrů, chytněte telefon do obou rukou a lokty si opřete o tělo. Než stisknete spoušť ťukněte ještě na displeji na objekt, který chcete zaostřit. Cvak a dokonalý snímek je na světě. Drobné nedokonalosti dokáže motorola edge 20 vyřešit pomocí optické stabilizace obrazu.

3. Seznamte se se všemi foto vychytávkami vašeho telefonu

Věnujte dostatek času tomu, abyste si osahali a vyzkoušeli všechny vychytávky, které fotoaparát vašeho telefonu nabízí. Smartphone motorola edge 20 se může chlubit například funkcí duálního snímání, Beauty režimem pro vyhlazení pleti v režimu foto i video, režimem Portrét nebo režimem pro focení v noci. Audio Zoom navíc zachytí zvuk předmětu pomocí pokročilých mikrofonů, takže videa obsahují pouze zamýšlený zvuk.

4. Používejte mřížku

Jedním z nejjednodušších a nejlepších způsobů, jak vylepšit fotografie z mobilu, je aktivovat ve fotoaparátu zobrazení mřížky. Ta rozdělí váš displej na 9 shodných částí. Pravidlo zlatého řezu pak říká, že nejdůležitější objekty na fotografii patří do průsečíků.

5. Foťte portréty ve správném režimu

Líbí se vám fotografie, kde je zaostřený obličej a rozostřené pozadí, ale bojíte se, že pořídit takový snímek je moc složité? Omyl je pravdou. V mobilním telefonu motorola edge 20 snadno nastavíte při focení režim Portrét a vytoužený efekt rozostřeného pozadí je na světě.

6. Nekonečná panoramata

Formát panorama patří k nejoblíbenějším posledních let, je to jednoduše nádhera zaznamenat si celé pohoří a nekonečné výhledy do jednoho snímku. Ještě 4x více na jedné fotografii zaznamenáte se smartphonem motorola edge 20, který disponuje 16 Mpx ultraširokoúhlým objektivem se záběrem 119°.

7. Když to blízko nejde, pomůže kvalitní zoom

Někdy je objekt moc daleko, vysoko, nebo zkrátka za plotem a vy si musíte poradit. V tuto chvíli vám pomůže kvalitní zoom. Motorola edge 20 nabízí 3x optický zoom a až 30násobné přiblížení pomocí 8 Mpx super zoom teleobjektivu.

8. Nebojte se dívat na věci z blízka

Makroobjektiv Macro Vision, jímž motorola edge 20 disponuje, vám umožní přiblížit se k objektu pětkrát blíže. Pořídíte tak extrémně detailní záběry ze vzdálenosti pouhých 3 cm – například pro pořizování snímků jídla, uměleckých děl, přírody a podobně.

9. Světlo je váš nejlepší přítel

Přirozené světlo vám pomůže pořídit přirozené barvy, ale nebojte se si fotografovaný objekt přisvítit třeba baterkou. Mezi fotografy je známá takzvaná „zlatá hodina“. Jedná se o první hodiny po rozednění a poslední hodinu před západem slunce, kdy je slunce nízko nad horizontem a vytváří měkké světlo. Jen si představte, jak krásně budou vypadat selfie ze 32 Mpx objektivu na telefonu motorola edge 20, díky širokoúhlému přednímu fotoaparátu se na selfie vejde bez problému celá skupina. S režimem Beauty vám to navíc všem bude slušet. Tento režim je možné zapnout i pro selfie videa.

10. Zachyťte zážitky z nočních výletů

I v noci můžete pořídit kvalitní fotografie, které se vyznačují ohromující čistotou a přesnými barvami. Stačí ve svém telefonu zapnout režim Nočního vidění. V telefonu motorola edge 20 můžete tuto funkci zapnout i pro přední fotoaparát a pořizovat tak dokonalé noční selfie.

11. Hledejte kolem sebe linie

Při plánování dokonalého snímku hledejte linie, které dodají vašemu snímku pocit pohybu a směru. Vedoucí linie pomáhají vtáhnout diváka do obrazu a podněcují jeho oči k tomu, aby fotografií prošly a obkroužily ji. Linie mohou být přímé nebo oblé – například: schodiště, fasády budov, koleje, silnice nebo třeba cesta lesem.

12. Hrajte si s odrazy

Ne náhodou patří snímky, na nichž se ústřední motiv odráží ve vodní hladině, mezi velmi oblíbené. Naše oči v nich spatřují cosi magického. Příroda, ale i město, nabízí spoustu netradičních míst, kde můžete odrazy nají a zvěčnit na fotografii: louže, větší vodní plochy, zrcadla, sluneční brýle případně sklenice.

13. Zkoušejte různé perspektivy

Pořizování fotografií z jedinečného, nečekaného úhlu může zvýšit jejich jedinečnost. U fotografovaných objektů můžete snadno vytvořit iluzi hloubky nebo výšky.

14. Nechte vyniknout jedinou barvu

Potlačení barev znamená, že máte celou fotografii černobílou a vystupuje z ní jen jedna vybraná barva. Můžete tak pomoci zvýraznit vybrané prvky fotografie například rostlinu nebo výrazný kus oblečení. Režim jedné barvy nabízí ve svých fotoaparátech i smartphone motorola edge 20.

15. I mobily umí měnit ISO a další parametry

Jestliže nejste v oboru fotografie nováčkem, parametry ISO, čas a clona a jejich vlastnosti jsou vám jistě velmi známé. Jejich správné nastavení vám pomůže dosáhnout těch nejkvalitnějších snímků. Smartphone motorola edge 20 umožňuje zapnutí režimu „Pro“ v němž si můžete tyto parametry libovolně měnit.

16. Dejte přednost RAWu před JPEGem

„Raw“ znamená v překladu z angličtiny „syrový“ a přesně takové snímky vám tento formát zajistí. Formát RAW nabízí snadnější vyvážení bílé barvy, možnost doladit expozici či třeba upravit si k obrazu svému barevné kanály.

17. Trpělivost přináší růže

Celý obor fotografie vyžaduje obrovskou míru trpělivosti. Fakt, že snímek můžete pořídit během vteřiny a za dalších pár se jím už můžete chlubit na sociálních sítích, neznamená, že to je to nejlepší řešení. Buďte trpěliví a vyčkejte na ten nejlepší moment, kdy okamžik zachytit. V případě netrpělivosti pomůže sekvenční snímání – telefon vyfotí několik snímků rychle za sebou a vy si můžete vybrat ten nejpovedenější.

18. Bez úprav se obejdete jen zřídka

Málokdy se vám stane, že budete u vaší fotografie se vším spokojeni. Někdy se vám nepodaří budovu vyfotit rovně, jindy se vám budou barvy připadat zkreslené. Nebojte se tedy fotografie upravovat – pomůže vám například Moto Photo Editor od Motoroly.

19. Čistěte objektivy svého smartphonu

Když jste mimo domov, máte telefon obvykle v kapse nebo v tašce. Po celou tu dobu se na objektiv fotoaparátu přístroje usazuje nejrůznější prach a žmolky. Před pořízením fotografie nezapomeňte tento objektiv očistit měkkým kapesníkem.

20. Pořiďte si příslušenství

Pokud to s fotografováním myslíte vážně, zamyslete se i nad nákupem příslušenství. Základem je stativ, díky němuž se nemusíte bát rozmazaných snímků při focení na dlouhý čas. Spoustu zábavy si s přáteli jistě užijete se selfie tyčí. Pro nevšední snímky můžete sáhnout i po přídavných čočkách, které vytvoří například formát rybího oka.



