Exkluzivní dohoda mezi Qualcomm a Windows on ARM brzy skončí

Už brzy dojde k vypršení délky exkluzivní spolupráce mezi Qualcomm a Windows on ARM. Původně byla tato spolupráce zahájena před pěti lety, tedy v roce 2016. Pro Qualcomm měla velký smysl, protože díky exkluzivitě se jednalo o jediného výrobce čipů, který mohl dodávat kompatibilní ARM procesory pro operační systém Windows on ARM. Dokonce i relativně populární řada Galaxy Book se systémem Windows on ARM používá procesory Snapdragon, právě kvůli kompatibilitě.

Podíváme-li se zpátky do minulosti, Qualcomm a Microsoft měly vždy silné vztahy, které sahají až do dob Windows Phone, kde se výhradně používaly čipy právě od Qualcommu. O dodávky procesorů nyní projevil zájem MediaTek. Pro Qualcomm však hraje do karet fakt, že s kompatibilními čipy má zkušenosti z minulých let. Pokud tedy bude Microsoft hledat partnera na další období, pravděpodobně se tak rozhodne pro současného dodavatele.

Přestože dohoda o exkluzivitě brzy vyprší, nebylo dosud uvedené žádné konkrétní datum. Jakmile ale dohoda vyprší, je velmi pravděpodobné, že Macy s Apple Silicon konečně získají nativní podporu Windows on ARM.

