2023: velký rok pro Apple, vyrobí vlastní 5G modemy

TSMC je pro Apple klíčový partner snad v každém směru. Nechává si totiž vyrábět čipy nejen pro své iPhony a v blízké budoucnosti hodlá svou závislost ještě navýšit. TSMC bude totiž vyrábět první 5G modemy, které si sama společnost Apple navrhne. Dočkat se první generace můžeme už v roce 2023 v iPhonu.

Nutno podotknout, že nejde o rozhodnutí ze dne na den. Na tomto vývoji strávil Apple několik let a potřeboval své know-how výrazně posunout, proto v roce 2019 koupil divizi od Intelu. Díky tomu se dokáže do budoucna odklonit od Qualcommu a bude vyrábět vlastní čipy.

Apple hodlá přijmout 4nanometrovou výrobní technologii TSMC, čímž bude moci hromadně vyrábět svůj vlastní 5G modem. Dokonce pracuje na vlastním čipu pro správu napájení, jednat by se mělo o speciálně navržený modem, na kterém v současnosti pracuje desítky lidí. Rok 2023 tak bude v duchu vlastní výroby, alespoň z pohledu Applu. Přeci jen ale některé kusy bude Qualcomm dodávat, pokrýt má zhruba 20 % poptávky.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!