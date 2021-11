Xiaomi a Redmi novinky nyní v prodeji na Smarty! [sponzorovaný článek]

Obchod Smarty ve svém produktovém portfoliu přivítal zbrusu nová zařízení značek Xiaomi a Redmi. V nabídce je třeba chytrý náramek Redmi Smart Band Pro, který vám změří okysličení krve, nebo bezdrátová sluchátka Redmi Buds 3 s potlačením okolního šumu, či venkovní kamera Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera, jenž bezpečně rozpozná člověka. Co můžete od jednotlivých kousků očekávat se dozvíte níže.

Redmi Smart Band Pro

Dominantou náramku je 1,47palcový AMOLED displej s rozlišením 368 x 194 pixelů, který chrání tvrzené sklo. Potěší vás snímač okolního světla pro automatické nastavení jasu. Celá konstrukce byla vyrobena z odolného plastu a doplňují ji silikonové řemínky. Baterie má kapacitu 200 mAh, přičemž při běžném používání zvládne 14denní provoz.

Díky zvýšené odolnosti si s hodinkami můžete jít bez problému zaplavat do hloubky maximálně 0,5 metru. Kromě měření tepové frekvence nechybí senzor SpO2 na hlídání okysličení krve, monitoring spánkové aktivity či kontrola menstruačních cyklů. Proprietární systém obsahuje přes 50 různých ciferníků a hlavně 110 sportovních režimů. Konektivitu zajišťuje funkce Bluetooth 5.0 Low Energy. Podporovány jsou telefony s Androidem 6.0+ a iOS 10+. Jedinou vadou na kráse může být absence GPS modulu a NFC technologie pro bezkontaktní placení.

Více se o Redmi Smart Band Pro dozvíte ZDE. Na Smarty si jej můžete pořídit za 1 290 Kč ZDE.

Redmi Buds 3

Redmi Buds 3 se chlubí 12mm dynamickým měničem, přičemž o kvalitu zvuku se stará čip Qualcomm QCC3040 s podporou Bluetooth 5.2. Dalším lákadlem je certifikace IP54, takže sluchátkům nevadí pot nebo ani déšť.

Každé sluchátko má baterii s kapacitou 35 mAh a samotné pouzdro nabízí 310 mAh. Sluchátko se nabíjí 1,5 hodiny, samotná krabička pak 2,5 hodiny, a to přes USB-C. Sluchátka vydrží přehrávat hudbu 5 hodin, společně s krabičkou se pak dostanete na příjemných 20 hodin poslechu. Sluchátka jsou vybavena dvěma mikrofony a také dotykovým ovládáním. Lze přijmout nebo ukončit hovor, případně spustit nebo pozastavit přehrávání hudby.

Více se o Redmi Buds 3 dozvíte ZDE. Na Smarty si jej můžete pořídit za 1 090 Kč ZDE.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera + set

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera nabízí rozlišení 1080p, odolnost proti prachu a vodě (IP65), infračervený přísvit do 7 metrů, 130° pozorovací úhel, baterie vydrží 90 dní, nebo zaznamená podezřelou aktivitu. Dále poskytuje PIR detekce člověka, upozornění skrze telefon, WiFi, kompatibilitu s iOS a Android.

Detailní snímky dokáže kamera zaznamenávat i ve tmě za pomocí technologie WDR a velké cloně F 2,1. Noční vidění umožňuje do 7 metrů a zachytíte tak skvěle i venkovní prostředí uprostřed noci. Kamera je vyrobena, aby odolala vůči jakýmkoliv teplotám od -20°C do 50°C, takže spolehlivě bude monitorovat váš dům po celý rok. Kamera od Xiaomi je vybavena vestavěným gyroskopem a šroubovým upevněním proti krádeži. Pokud se začne detekovat abnormální aktivita, bude ihned odeslán signál do vašeho telefonu.

Lze si pořídit samostatnou kameru za 1 890 Kč, případně celý set, jehož součástí je vnitřní receiver, který ukládá videa pomocí místní karty TF, jednotky USB nebo 3denního cloudového úložiště. Zpětně se tak můžete kouknout na záznamy z kamer. Kódování videí je prostřednictvím technologie nové generace H.265, díky čemu ušetří kapacitu úložného prostoru. Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera set umožňuje připojení až čtyř kamer najednou (další kamery k dokoupení zvlášť). Jednoduše tak můžete sledovat každý kout ve vašem domě.

Více se o Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera dozvíte ZDE. Na Smarty si jej můžete pořídit za 1 890 Kč ZDE. Celý set pak vychází na 2 390 Kč, najdete jej ZDE.



