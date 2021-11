Apple oznámil Self Service Repair program

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dokud je zařízení v záruce, moc se uživatelé nestarají o samotný způsob opravy svého zařízení. Případně raději využijí možnosti pozáručního nebo mimozáručního servisu, ale v některých případech je u oficiálních servisních center samotná oprava příliš drahá. V posledních letech se Apple snažil, aby oprava mimo autorizovaný servis byla co nejvíc nepříjemná. Například při výměně displeje nechal deaktivovat samotné FaceID. Nyní jsme se ale dočkali oznámení nového programu nazvaného Self Service Repair.

Self Service Repair

Jak už název napovídá, jde zejména o možnost si opravit Apple zařízení například v klidu domova. Apple ve své podstatě zpřístupňuje možnost nákupu součástek a také nástrojů pro opravu zařízení. Pokud jste tedy zkušenější a případně si troufáte na výměnu displeje nebo baterie, tak zde bude možnost si objednat patřičné součástky přímo od Applu.

Samotný program zatím nebude spuštěn na globální úrovni. První bude dostupný v USA, a to na začátku příštího roku. Následně dojde k rozšíření do dalších krajin. Apple ale nebyl nějak moc konkrétní, takže si budeme muset počkat, jestli v tomto seznamu bude i Česká republika.

Self Service Repair první nabídne součástky pro modely série iPhone 12 a iPhone 13, následně dojde na rozšíření o MacBooky s procesory M1. První budou k dispozici součástky jako displej, baterie a kamery/foťáky. Následně by mělo dojít na rozšíření. Apple nespecifikoval ceny, ty budou zveřejněny až s oficiálních spuštěním samotného programu. Dá se ale předpokládat, že nebudou nějak moc nízké a možná se celkové náklady vyšplhají na cenu opravy v autorizovaném servisu.

Samotná tisková zpráva ale více zmiňuje, aby si uživatelé nechali zařízení opravit profesionálem, než aby se o to pokoušeli sami. I tak tento krok společnosti se dá hodnotit jako obrovský posun kupředu, aspoň v porovnání s praktikami, kdy chtěl zamezit jakékoliv neautorizované opravě. Zde je ale nutné připomenout, že v USA je poměrně velká iniciativa Right to Repair, která volá po možnosti, aby si každý mohl opravit zařízení sám. Podobná iniciativa je také v Evropě. Navíc se připravuje legislativa, která by měla firmy donutit zpřístupnění součástek potřebných k opravě zařízení. Apple zřejmě jen zareagoval, aby se vyhnul případným soudním sporům.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Apple oznámil Self Service Repair program

reklama reklama