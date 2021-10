Na veřejnost unikají další informace o Redmi K50 Pro+

Zdroj: Redmi

Před nějakou dobou na veřejnost unikly zmínky o chystaném modelu Redmi K50, dceřiné společnosti Xiaomi. Údajně jsme se mohli těšit na rychlonabíjení výkonem až 100 wattů nebo také IP68. Nyní čínský tipér zveřejňuje nové informace, které se zaměřují na použitý procesor a rozlišení hlavního fotoaparátu.

Redmi K50 Pro+

Podle tipéra by Redmi K50 Pro+ mohlo dostat velmi podobný displej jako K40 Pro+. Tedy AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, integrovanou čtečkou otisků prstů a malým průstřelem pro selfie kamerku. Potvrzují se také dřívější spekulace o nasazeném procesoru, v Redmi K50 Pro+ my běl tepat dosud nepředstavený Snapdragon 898. Stejně zní také hlavní 108MPx fotoaparát, který by měl být nově periskopickým teleobjektivem.

Původní informace hovořily o ultrarychlém nabíjení až 100 watty, což se alespoň prozatím nepotvrzuje. Tipér zmiňuje přítomnost 67W nabíjení, přičemž baterie má mít kapacitu alespoň 5000 mAh. Na ostatní specifikace, jako velikost displeje, design nebo konkrétní použité fotoaparáty, si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, smartphony Redmi K50 by měly spatřit světlo světa nejpozději v únoru 2022.

Zdroj: gizmochina.com



