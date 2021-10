Apple zjednodušuje možnost hlášení podvodů v obchodě App Store

Společnost Apple se rozhodla zjednodušit život uživatelům, kteří zaznamenají problémy při nákupech aplikací v obchodě App Store. Dosud byl uživatel v případě jakýchkoliv problémů odkázán na poměrně krkolomný způsob, jak případné problémy řešit.

Apple vylepšuje App Store – zjednodušuje hlášení podvodů v aplikacích

Nově uživatelé v App Storu naleznou tlačítko „Nahlásit problém“ přímo u aplikace, která byla zakoupena, nebo nabízí nákupy v aplikaci. Tato novinka bude přístupná od verze iOS 15. V našem případě jsme nové tlačítko zatím nenalezli, což znamená, že se bude novinka objevovat zřejmě postupně. Podle společnosti Apple by měla být nová možnost hlášení dostupná prozatím pouze ve čtyřech regionech a těmi jsou USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Později by se měla novinka rozšířit i do dalších zemí globálně.

Dosud mohli uživatelé problém nahlásit tak, že v aplikaci App Store na stránce Aplikace museli odskrolovat až úplně dolů, kde se nacházel odkaz pro hlášení problému. Ten uživatele dále přesměruje do prohlížeče, kde je nutné se přihlásit svým Apple ID a dále vybrat jednu z možností. Celý proces působí poměrně nepřehledně a zdlouhavě. Je otázkou, jak bude novinka efektivní v praxi. Apple má údajně 500 pracovníků, kteří by měli tyto hlášení posuzovat a zpracovávat. Ve srovnání s jinými společnostmi, jako jsou například Facebook, nebo Google, je to poměrně málo.

Zdá se ale, že Apple se snaží reagovat na podněty uživatelů, kteří často poukazovali na neférovost ze strany vývojářů a zřejmě se bude snažit více zaměřit na to, aby aplikace v App Storu přinášely požadovanou kvalitu. Uvidíme jak se mu to bude v praxi dařit.

Zdroj: theverge.com



