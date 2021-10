A15 Bionic je dramaticky výkonnější než nejlepší procesor od Qualcommu

Není žádnou novinkou, že letošní procesor od Applu, tedy čip A15 Bionic, je rychlejší než loňská generace. Každým rokem slýcháváme stejnou hlášku: nejrychlejší procesor v mobilních telefonech. Ovšem jak moc velký výkonnostní rozdíl nabízí? To odhalují nové benchmark testy, na které se nyní zaměříme.

Zprvu se sluší říci, že A15 Bionic nemá v zásadě žádná vylepšení. I přesto první benchmarky vykazovaly 21% nárůst výkonu oproti A14. S takovou zprávou přišla média, která nový procesor jako první otestovala.

Tentokrát se k nám ale dostaly testy porovnávající konkurenční procesory a čísla jsou, troufám si říci, ohromující. Ukázalo se totiž, že A15 je nejen o 50 % rychlejší než konkurence, ale dokonce o 62 % rychlejší než nejlepší procesor od Qualcommu. Jsou zde ale ještě další zajímavá čísla. Podrobný test totiž potvrdil, že A15 je skutečně rychlejší o 21 % než A14, respektive dokonce o 23 %. Všechny procesy byly vystaveny stejné zátěži, přičemž firma Anandtech hodnocení vyjádřila procenty.

Jak je na tom ale práce se spotřebou energie? Podle společnosti Anandtech se Applu podařilo u nového A15 čipu dosáhnout výrazného zvýšení efektivity. Konkrétně se bavíme o 28% nárůst efektivity při práci s energií.

Ačkoliv vše vypadá růžově, i nový procesor má logicky své problémy. Jednou z problematických částí je design pro práci s teplem. Prostoru je v iPhone 13 ještě méně, takže prostor pro „odfuk” tepla je menší. Na druhou stranu je čip opravdu výkonný, takže i při vyšší teplotě dokáže odvádět stále lepší práci, než konkurenční procesory.

Zdroj: phonearena.com

