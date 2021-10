Mobvoi neuhlídalo hodinky TicWatch Pro 3 Ultra GPS [aktualizováno]

Zdroj: Mobvoi

Aktualizováno 4. 10.

Chystaný model TicWatch Pro 3 Ultra GPS byl jednou již spatřen a nyní máme konečně k dispozici i základní specifikace. Novinka se bude chlubit zejména inovovaným senzorem srdečního tepu. K dispozici by mělo být i měření tlaku a také systém na detekci fibrilace. Kromě toho budou hodinky nabízet více profesionálních módů na cvičení. Ostatní specifikace vypadají stejně jako u stávajícího modelu hodinek.

Původní článek 26. 9.

Společnost Mobvoi se proslavila levnějšími hodinkami se systémem Wear OS. Evidentně chystá nový model s označením TicWatch Pro 3 Ultra GPS, což by měl být vylepšený model původních hodinek TicWatch Pro 3. Otázek je ale více, po nedávných změnách na stránkách výrobce.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Andrea Galeazzi poodhalil existenci modelu TicWatch Pro 3 Ultra GPS ve svém videu, v kterém rozbaloval nové produkty, které mu přišly na recenzi. Bohužel jen ukázal krabičku hodinek. Na ní je ale uveden název TicWatch Pro 3 Ultra GPS.

Dle všeho mají mít procesor Snapdragon Wear 4100+, což je vyšší model, který nabízí navíc koprocesor pro nenáročné funkce. To by byla skvělá zpráva, ale firma nedávno aktualizovala své stránky a uvádí, že hodinky TicWatch Pro 3 a TicWatch E3 mají nově také Snapdragon Wear 4100+, aspoň na první pohled.

TicWatch Pro 3 GPS oficiálně, první se Snapdragonem Wear 4100

Situace je ale možná komplikovanější, než se zdá na první pohled. Sice bychom mohli jednoduše konstatovat, že došlo na velmi tiché uvedení modernizovaných verzí hodinek, ale firma aktualizovala všechny zmínky o těchto modelech na svých stránkách. Například citace z recenzí známých technologických webů již obsahují přímo označení Snapdragon Wear 4100+, ale v době recenzí měly hodinky procesory Wear 4100.

Snapdragon Wear 5100 nenabídne dramatické vylepšení [aktualizováno]

Zájemci se tedy začali vyptávat, jak je to se specifikacemi zmíněných hodinek. Podpora uvedla, že hodinky jsou vybaveny procesory nazvanými „Snapdragon Wear 4100+ Dual System Platform“, což je dle firmy upravená verze procesoru Snapdragon Wear 4100, ale nemá se jednat o Snapdragon Wear 4100+ od Qualcommu.

Konečně, nový procesor Snapdragon Wear 4100 pro hodinky

Je tedy otázkou, co tím vlastně společnost myslí. Někde zmiňuje jednoduše Snapdragon Wear 4100+, ve specifikacích je pak označení Snapdragon Wear 4100+ Dual System Platform. Pokud jde o marketingový tah, tak by se mohlo jednat o klamavou reklamu, jelikož by modely neměly vybavenější procesor. Asi si budeme muset počkat na obsáhlejší vyjádření společnosti, jak je to vlastně s procesory hodinek a jestli TicWatch Pro 3 Ultra GPS je zcela nový model, nebo také součást marketingu.

Zdroje: xda-developers.com, gizmochina.com



