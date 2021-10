Sluchátka Beats Fit Pro unikla na renderech

Apple na poslední podzimní konferenci pod názvem Unleashed představil několik nových produktů, včetně kompletně přepracovaného 14palcového a 16palcového MacBooku Pro, AirPods 3 s designem AirPods Pro, nebo HomePod mini v nových barvách. Společnost se ale podle zahraničních zpráv chystá představit také nová sluchátka Beats Fit Pro.

Na první pohled budou sluchátka vypadat jako Beats Studio Buds, kterých jsme se dočkali už začátkem letošního roku. Přinesla bezdrátový koncept, přičemž šlo o klasické špunty. Beats Fit Pro se má lišit hlavně funkcí ANC, tedy Active Noise Cancellation, včetně čipu H1 pro rychlé párování s Apple produkty. Naopak nabíjecí pouzdro připomíná Powerbeats Pro, jak upozorňuje web 9to5Mac.

Zajímavá ale bude výdrž na jedno nabití. Podle informací by sluchátka měla zvládnout 6hodinové přehrávání se zapnutým režimem ANC nebo Transparency, případně pak 7 hodin s Adaptive EQ. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se pak uživatel dostane na úctyhodných 30 hodin přehrávání. Nový model bude vybaven Bluetooth Class 1 a vestavěným akcelerometrem pro identifikaci a snížení vnějšího hluku při používání mikrofonů. Apple chystá také vylepšené funkce Beats Fit Pro pro Android.

Zdroj: 9to5mac.com

