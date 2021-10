Instagram Kids se prozatím odkládá, společnost čelí kritice ze strany veřejnosti i odborníků

Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook již nějaký čas plánuje spustit Instagram Kids – verzi pro děti a mladistvé, kteří ještě nedosáhli věku 13 let. Tato ambice však narazila na kritiku ze strany široké veřejnosti, rodičů a také odborníků.

Instagram Kids čelí kritice ze strany rodičů a odborníků

Povinná věková hranice pro legální vstup nejen na síť Instagram, ale i na Facebook, je 13 let. V praxi to ale funguje tak, že toto omezení lze jednoduše obejít. Stačí, aby mladší 13 let zadali při registraci správný požadovaný věk. Plánem společnosti bylo spustit verzi pro děti mladších 13 let pod přísným dohledem rodičů. Kontrole ze strany rodičů měl tak například podléhat čas strávený na síti, stejně tak jako například to, kdo by mohl dítě sledovat, nebo kdo dítěti může posílat zprávy.

Spuštění dětské verze Instagramu se ale potkalo s poměrně ostrou kritikou ze strany rodičovských sdružení a ochránců soukromí dětí. Proto se společnost rozhodla spuštění prozatím odložit a provést průzkum a analýzu založenou na konzultaci s externími odborníky, aby bylo vytvořeno maximálně bezpečné prostředí pro mladé a děti. Celou věc nepodpořily ani uniklé informace, které uveřejnil deník Wall Street Journal. Ten zveřejnil data z interního průzkumu, který provedla společnost Facebook. Tato zpráva totiž hovoří o negativním vlivu sociální sítě na dospívající dívky. Facebooku se tyto informace tak úplně nehodí, nicméně jak je vidět, společnost vzala „zpátečku“ a chce důkladně prověřit všechny aspekty a mít dostatečné množství podkladů pro možné spuštění nové sítě.

V tuto chvíli jsou tedy všechny aktivity pro spuštění sítě Instagram Kids pozastaveny. Společnost ale zdůrazňuje, že stále věří v to, že budování a spuštění Instagramu pro děti je tím správným krokem. Společnost se bude i nadále věnovat bezpečnostním prvkům a mechanismům, které by měly lépe ochránit soukromí mladistvých na sociální síti Instagram. Do těch spadá například nástroje pro rodiče a jejich dohled na dětmi.

Zdroj: androidcommunity.com



Domů » Články » Instagram Kids se prozatím odkládá, společnost čelí kritice ze strany veřejnosti i odborníků

reklama reklama