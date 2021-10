HUAWEI P40: Sdílejte svůj život prostřednictvím nového modelu [sponzorovaný článek]

Každý nový telefon od společnosti Huawei přináší několik zásadních novinek, pro které stojí za to stát ve frontě a pořídit si ho. S modelem P40 se díky ochraně IP53 nemusíte bát, protože je ve vymezených situacích odolný vůči vodě a prachu. Pár kapek s telefonem nic neudělá, takže můžete pořizovat skvělé snímky u bazénu, ale i v dešti.

Máte s dosavadním telefonem problémy, nemůžete stáhnout všechny aplikace, nebo čekáte moc dlouho na připojení? S Huawei P40 nestihnete mrknout a máte vše, po čem jste toužili. Vysokorychlostní 5G internet díky 8jádrovému procesoru Kirin 990 zvládá i ty nejsložitější operace během jedné chvíle. Můžete stahovat oblíbený film na večer a u toho telefonovat s kamarády, nebo vkládat příspěvky na sociální sítě. Díky rychlosti a kvalitě telefonu se nemusíte bát ho použít i jako pracovní. Huawei P40 má komory na dvě SIM karty, které můžete zvlášť ovládat. S radostí tak propojíte své podnikání a pracovní záležitosti s volnočasovými aktivitami. Budete mít neustálý přehled o počtu nachozených kroků, svém zdraví, a hlavně budete mít veškeré fotografie na jednom místě.

Operační systém EMUI 10.1 nabízí spoustu výhod, jelikož se opírá o systém Android 10. Aktualizace také přinesla novou funkci Multi-Window, která vám umožní používat dvě aplikace na jedné obrazovce, jako je výběr a přetahování fotografií z Galerie do vámi zvolené aplikace. Rozhodně stojí za to vyměnit prostorový Always on Display, vylepšenou práci na více oknech a režim ochrany baterie Smart Charge. K tomu se přidala vylepšená rychlost rozhraní a aplikace MeeTime pro videokonference.

V dnešní době Instagramu, Facebooku a TikToku je v rámci společnosti důležité mít kvalitní fotoaparát pro zachycení těch nejvtipnějších, nejhezčích a nejromantičtějších okamžiků Vašeho života. Sociální sítě jsou čím dál tím náročnější na kvalitu rozlišení a barev. Všichni chtějí docílit bezchybných fotografií bez použití photoshopu. Model Huawei P40 Vám umožní vybudovat sledovaný profil se stovkami dokonalých fotografií. Ultra Vision fotoaparát s 50 Mpx a dodatečným 16 Mpx širokoúhlým objektivem doplněným o 8 Mpx teleobjektiv zajistí, že se všichni budou chtít na Vaše snímky podívat znovu. Nahrávání videí na Selfie kameru není žádný problém, protože rozlišení 32 Mpx nemá kdejaký zadní fotoaparát. Huawei P40 nabízí vše v jednom provedení.

Focení je možné v kteroukoliv denní dobu, inovativní funkce si poradí s kvalitou obrazu v jakékoliv situaci. Struktura snímků Vás zaujme svou jedinečností v každém detailu. Barevnost displeje zajišťuje kvalitní zachycení jednotlivých částí fotografie, automaticky upraví jas a připraví fotografii k tisku ve velkém formátu. Zabudované senzory Vám pomohou vytvořit profesionální portrét s inteligencí AI a až o 45 % ho vylepšit. Obrázky vypadají přirozeně a obsahují viditelné detaily z několika dostupných úhlů.

V provedeních Ice White, Black a Silver Frost si vybere naprosto každý. Elegantní provedení s barevným nádechem přirozenosti se hodí jak k dámám, tak k pánům. Odemknete ho s lehkostí díky špičkovému snímači prstů, který zajistí, že se k telefonu nedostane nikdo jiný než vy. Zároveň je dobré využívat telefon jako zdroj informací, a to díky rozsáhlé paměti, kterou výrobci zakomponovali do nového modelu Huawei P40.

