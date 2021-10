Honor X20 Max 5G a chytré hodinky Watch GS 3 pravděpodobně již tento měsíc

Honor X20 5G; Zdroj: Honor

Zatímco společnost Honor v srpnu oznámila nový přírůstek do střední třídy v podobě telefonu Honor X20 5G, podle nedávných informací se plánuje větší varianta telefonu X20. Tím by měl být obří Honor X20 Max 5G. Kromě představení Honoru X20 Max by na plánované uváděcí akci Double 11 měly být představeny i chytré hodinky Watch GS 3.

Nový Honor X20 max 5G a hodinky Watch GS 3 již brzy

Podle zpráv, které byly zveřejněny již v minulosti, by měl Honor X20 Max 5G přijít s obřím 7,2palcovým displejem s rozlišením Full HD+. To, zdali bude displej již disponovat i vyšší obnovovací frekvencí, zatím není jasné. Pod kapotou X20 Max 5G bude schován čipset Dimensity 1100. Telefon by měl být dále vybaven slušnou baterií s kapacitou 6 000 mAh a podporou rychlého 66W nabíjení.

Co se fotoaparátu týče, měl by nový Honor X20 Max 5G být vybaven trojitým systémem s hlavním 64MPx senzorem doplněným 2MPx makro senzorem a 2MPx hloubkovým senzorem. Více technických specifikací v tuto chvíli nemáme k dispozici. Současně s telefonem Honor X20 Max 5G by měly být představeny chytré hodinky Watch GS 3, které by měly přinést kulatý ciferník a osmikanálový PPG snímač srdečního tepu, který bude používat AI algoritmus a AI Engine, díky kterým by hodinky měly srdeční tep měřit ještě rychleji a přesněji.

