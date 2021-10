Lamax týden plný slev! [sponzorovaný článek]

Internetový obchod Smarty pro vás má týden plný nákupů s Lamaxem! Užít si můžete slev ve výši 20 %. Co takhle skvělá sluchátka nebo reproduktor pro milovníky hudby? Nebo šikovnou autokameru pro řidiče? A pro všechny sportovce se bude perfektně hodit třeba nový fitness náramek. Všechny tyto produkty můžete zakoupit se slevou. Stačí v košíku zadat kód LAMAXWEEK20 a sleva je vaše. Nabídka platí pouze od 4. do 10. října 2021 nebo do vyprodání zásob.

Lamax Dots 1

Opravdu bezdrátová sluchátka Lamax Dots1. Zvládnou hrát až 4 hodin na jedno nabití, mají Bluetooth 4.0 a odolnost proti potu. A v kombinaci s nabíjecím pouzdrem nabijete sluchátka dvakrát, takže celkově 30 hodin poslechu.

LAMAX DOTS1 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

Přes své malé rozměry, dokáží sluchátka ze sebe dostat velmi kvalitní zvuk, který se měří s nejlepšími v kategorii. Zvukové podání vyniká svou čistotou a bohatostí, takže si užijete silné basy i jasné výšky. Sluchátka se stejně dobře dají použít jako handsfree pro vyřizování hovorů, disponují zabudovaným mikrofonem a tlačítkem pro příjem hovorů.

Bezdrátová sluchátka Lamax Dots1 zakoupíte nyní za 699 Kč z původních 2 590 Kč! Zadejte k tomu kupón LAMAXWEEK20 a 20% sleva je vaše. Kupujte ZDE.

Lamax WatchY2

I děti mohou mít chytré zápěstí. Důkazem toho jsou chytré hodinky WatchY2, které mají integrovaný GPS lokalizátor, pomocí něhož je možné sledovat aktuální polohu i zpětně v čase. Hodinky umí nahrávat krátké hlasové a textové zprávy a k dispozici je i SOS tlačítko.

Aplikace LAMAX Tracking vám umožní vytvářet si různé cesty a oblasti, kde se vaše ratolesti smí pohybovat. Snadno si tak nastavíte cestu ke kamarádce, do školy nebo na trénink. Při vstupu i opuštění těchto zón vás vždy aplikace upozorní. Máte tak nenápadný prostředek k tomu, abyste měli nad svým dítětem stále přehled, a přitom mu dopřáli pocit volnosti. S aktuální GPS polohou máte také vždy přehled o tom, kde se vaše dítko nachází, a dokonce máte i k dispozici historii pohybu. Ve chvíli, kdy vás bude potřeba, může dítě využít SOS tlačítko, které si zavolá vaši pomoc. Ať už se jedná o velké, nebo malé potíže, jste tu pro něj po celý den.

LAMAX WATCHY2 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

K dispozici jsou také nahrávané hlasové vzkazy, které mohou být až 15 vteřin dlouhé, nebo klasické textovky. O bezpečnost dat se navíc nemusíte strachovat, neboť LAMAX se stará o ochranu nad rámec GDPR. Samotné úložné servery jsou provozovány přímo v data centrále uprostřed Evropy. Ochranu dat zaručují mezinárodní certifikáty od TÜV SÜD.

Pokud vás tento produkt zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě Smarty za velmi lidových 2 490 Kč (původní cena činila 3 290 Kč). Zadejte k tomu kupón LAMAXWEEK20 a 20% sleva je vaše. Kupujte ZDE.

LAMAX PartyBoomBox300

Lamax PartyBoomBox300 vám zaručí pořádnou zábavu kdekoliv. Jeho ohromný výkon 300 W ozvučí celou zahradu nebo velký prostor. Můžete také připojit kytaru, mikrofon a zkusit si třeba karaoke. Připojení přes Bluetooth, možnost připojit USB flash disk, SD kartu. TWS funkce vám umožní zapojit dva PartyBoomBoxy do sterea.

LAMAX PARTYBOOMBOX300 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

Pro běžný poslech oblíbených skladeb se připojíte pomocí Bluetooth ve verzi 5.0, který poskytuje lepší zvuk a efektivnější přenos než předešlé generace. Nechcete si vybíjet baterii v mobilu? Připojte místo něho flashku nebo vložte paměťovou kartu s oblíbenými songy – i toto reproduktor zvládne.

Bezdrátový reproduktor Lamax PartyBoomBox300 zakoupíte nyní za 2 990 Kč z původních 4 490 Kč! Zadejte k tomu kupón LAMAXWEEK20 a 20% sleva je vaše. Kupujte ZDE.

