Google přidává do kalendáře pro firmy novou funkci „Soustředěná práce“ pro ještě lepší produktivitu

Pakliže využíváte pracovní nebo školní účet, jistě oceníte novinku, kterou Google přidává do sdíleného kalendáře nazvanou „Soustředěná práce“ – neboli Focus Time. Novinka by měla přispět k individuálnímu zvýšení pracovní produktivity nejen ve firemním prostředí.

V nabídce kalendáře Google přibyla vedle nové události, mimo kancelář a dalších nová položka „Soustředěná práce“. Ta dá ostatním spolupracovníkům na vědomí, že v daném čase nejste k dispozici. Pakliže si v určitý čas nastavíte tento status, automaticky dojde k odmítnutí všech možných událostí, které by byly v konfliktu s časem, který jste si nastavili pro Soustředěnou práci. Funkce je tedy podobná té „Mimo kancelář“ s tím, že nedává vašim spolupracovníkům na vědomí, že nejste na svém pracovišti, ale pouze je informuje, že si v daný čas nepřejete být rušeni. Událost v kalendáři pak bude opatřena ikonou se sluchátky.

V tuto chvíli je nová funkce k dispozici pro ty, kteří využívají některý z firemních plánů, tedy Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning Upgrade, Education Standard, Education Plus. Naopak tato funkce není dostupná pro služby Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials a Frontline a také zákazníkům G Suite Basic a Business.

