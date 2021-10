Zdroj: Google

Google chystá Pixel Pass, odpověď na Apple One

Již příští týden Google oficiálně představí nové smartphony Pixel společně s uvedením Androidu 12 pro starší modely. Čím dál více se objevují úniky s bližšími informace, přičemž mezi nimi najdeme zmínky o nové službě nazvané Pixel Pass. Bude se jednat o příplatkovou službu, která by mohla nabídnout zajímavé možnosti.

Pixel Pass jako kompletní balíček?

Apple předatvil službu One, která je k dispozici v několika variantách. Každá z nich nabízí balíček několika služeb za zvýhodněnou jednotnou cenu. Právě Pixel Pass by měl být konkurencí. Dle dostupných informací bude obsahovat služby jako YouTube Premium, Google One a Play Pass. Sice neznáme ani přibližnou cenu, ale dá se předpokládat, že Pixel Pass bude výhodnější, než třeba nákup těchto služeb jednotlivě.

Google se ale asi nezastaví jen u nabídky možnosti sjednocení. K dispozici má být také prodloužená záruka ke smartphonu Pixel. Aby toho nebylo málo, tak součástí bude také tarif v rámci Google Fi (virtuální operátor v USA). Dokonce jsou zde zmínky o tom, že Pixel Pass bude obsahovat i možnost výměny zařízení za novější.

Bližší detaily nejsou k dispozici, ale současné znění napovídá, že Pixel Pass bude k dispozici jen pro uživatele v USA, aspoň tedy v prvotní fázi. Teoreticky se může novinka dostat i do světa, jen některé služby nebudou součástí. Dá se předpokládat, že by v Evropě mohla být nabízena varianta, kde budou jen služby YouTube Premium, Google One a Play Pass.

