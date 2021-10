Zažijte bezstarostnou jízdu s legálními detektory radarů od GENEVO [sponzorovaný článek]

Kdo při řízení pospíchá, pokuty dostává. Tak by se dala shrnout třeba jízda v Praze. Jak tomu ale předejít? Například s nejlevnější vstupenkou do světa detektorů radarů od GENEVO, které jsou vhodné hlavně pro české silnice. Česká lokalizace, kompaktní rozměry, odolný proti rušení, přesná databáze stacionárních kamer a úsekových měření celé Evropy (1 rok aktualizací zdarma) – to vše v jedné krabičce.

Se sérií GENEVO ONE budete upozornění na úsekové měření, stacionární kamery a radary. Nejlevnějším modelem je ONE S a ONE S Black Edition, následuje ONE M a vrcholem pak je GENEVO ONE MAX. Všechny modely jsou stavěny na přesné odhalení radarů na pásmu Ka, které používá police ČR.

Nativní software pozná s jistotou skutečný radarový signál a neprodleně na něj upozorní. Nestane se tak, že byste dostali falešné detekce, s kterými se potýkají některé konkurenční značky detektorů radarů.

V obchodě Smarty jej můžete mít od 11 890 Kč, přičemž dostanete dárek v hodnotě 780 Kč. Celý katalog produktů si můžete prohlédnout ZDE.



