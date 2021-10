Přeci jen jsme se dočkali. Apple den po uvedení nových Maců nasadil další verze Realease Candidate (RC) pro iOS 15.1, macOS 12.0.1 Monterey, iPadOS 15.2, watchOS 8.1 a tvOS 15.1. Všechny tyto aktualizace přinášejí podporu funkce SharePlay pro Apple a podporované služby třetích stran. Běžní uživatelé se pak aktualizací dočkají 25. října, tedy hned příští týden.

SharePlay byla funkce, kterou se Apple chlubil už na WWDC 2021. Během uvolňování beta verzí systémů však byla funkcionalita vypnuta, respektive odstraněna a nikdo neznal důvod. Až v posledních betách iOS 15.1 bylo SharePlay vráceno a zpřístupněno. Přitom jde o velmi zajímavou a perspektivní službu, protože se svými přáteli budete moci společně online sledovat filmy / seriály prostřednictvím FaceTime.

Kromě toho byly v RC verzi přidány nové funkce fotoaparátu pro iPhone 13 Pro. Například nově budete moci volitelně deaktivovat automatické přepínání kamer v režimu Makro, nebo budete moci natáčet videa v ProRes.

Zdroj: xda-developers.com

Apple vrací do systémů SharePlay, vydává RC verze

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!